Візьміть крильця і приготуйте смакоту в духовці: простий рецепт курятини в глазурі
Скріншот: курячі крильця в духовці
Курячі крильця в духовці можна готувати різними способами. Це безпрограшний і бюджетний варіант м'ясної страви, а якщо зробити їх в глазурі, ви отримаєте неймовірну смакоту!
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Курячі крильця - 1 кг
- Сіль - 1 ч. л.
- Чорний мелений перець - 1 ч. л.
- Копчена паприка - 1 ч. л.
- Сушений часник - 1 ч. л.
- Коріандр - 1/3 ч. л.
Для глазурі:
- Томатний соус або кетчуп - 60-70 г
- Мед - 1 ч. л.
- Вершкове масло - 20 г
Покрокове приготування крилець
- Помийте курячі крильця і просушіть їх паперовими рушниками.
- Додайте сіль, чорний мелений перець, сушений часник і коріандр.
- Випікайте 30 хвилин при 200 градусах.
- Для глазурі змішайте томатний соус, мед і вершкове масло, проваріть 1 хвилину.
- Залийте курячі крильця глазур'ю, перемішайте.
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