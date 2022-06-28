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Візьміть крильця і приготуйте смакоту в духовці: простий рецепт курятини в глазурі

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Вівторок 28 червня 2022 07:43
Візьміть крильця і приготуйте смакоту в духовці: простий рецепт курятини в глазурі Скріншот: курячі крильця в духовці
Автор: Світлана Мащенко

Курячі крильця в духовці можна готувати різними способами. Це безпрограшний і бюджетний варіант м'ясної страви, а якщо зробити їх в глазурі, ви отримаєте неймовірну смакоту!

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Курячі крильця - 1 кг
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець - 1 ч. л.
  • Копчена паприка - 1 ч. л.
  • Сушений часник - 1 ч. л.
  • Коріандр - 1/3 ч. л.

Для глазурі:

  • Томатний соус або кетчуп - 60-70 г
  • Мед - 1 ч. л.
  • Вершкове масло - 20 г

Покрокове приготування крилець

  1. Помийте курячі крильця і просушіть їх паперовими рушниками.
  2. Додайте сіль, чорний мелений перець, сушений часник і коріандр.
  3. Випікайте 30 хвилин при 200 градусах.
  4. Для глазурі змішайте томатний соус, мед і вершкове масло, проваріть 1 хвилину.
  5. Залийте курячі крильця глазур'ю, перемішайте.

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