Готуємо ледачий пиріг з лаваша: швидкий рецепт-виручалка

Пиріг з лаваша можна сформувати за лічені хвилини, поставити все це в духовку і залишиться лише насолодитися приголомшливим поєднанням тонкого тіста, просоченого молочно-яєчною сумішшю, і сирної начинки.

Вилийте залишилася яєчно-молочну суміш у форму. Випікайте 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Змочіть лаваш в яйці і молоці, викладіть у форму для запікання. Зверху викладіть частину начинки, повторіть так, поки не накриєте все останнім листом лаваша.

Натріть сир на тертці. Змішайте сир і моцарелу. Розділіть начинку на 3 частини. Розріжте лаваш на 4 прямокутника.

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