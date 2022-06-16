Готуємо ледачий пиріг з лаваша: швидкий рецепт-виручалка
Пиріг з лаваша можна сформувати за лічені хвилини, поставити все це в духовку і залишиться лише насолодитися приголомшливим поєднанням тонкого тіста, просоченого молочно-яєчною сумішшю, і сирної начинки.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Моцарела - 150 г
- Сир - 200 г
- Чорний мелений перець, сіль - за смаком
- Лаваш - 2 шт. (200 г)
- Яйце - 4 шт.
- Молоко - 200 г
- Вершкове масло - 30 г
Покрокове приготування
Натріть сир на тертці. Змішайте сир і моцарелу. Розділіть начинку на 3 частини. Розріжте лаваш на 4 прямокутника.
Змастіть форму для випікання вершковим маслом.
Змочіть лаваш в яйці і молоці, викладіть у форму для запікання. Зверху викладіть частину начинки, повторіть так, поки не накриєте все останнім листом лаваша.
Вилийте залишилася яєчно-молочну суміш у форму. Випікайте 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
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