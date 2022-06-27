Рецепт домашніх бульйонних кубиків: ви більше ніколи не купите магазинні

Домашні бульйонні кубики - чудова й здорова альтернатива магазинним. Їх можна приготувати з найдешевших частин курки та овочів, щоб потім підсмачувати супи, бульйони, рагу та інші м'ясні страви.

Дивіться нижче на відео рецепт кубиків , після яких ви точно не купите магазинні.

Інгредієнти

2200 грамів комбінації курячих ніжок і кісток

6 паличок селери

6 морквин

2 великі цибулини

1 солодкий перець (за бажанням)

3 зубчики часнику

корінь імбиру (близько 8 сантиметрів)

сік 1/2 лимона

4,5 літрів води

2 склянки солі

2 столові ложки цукру

1 столова ложка мармайту (дріжджовий екстракт) - за бажанням

1 чайна ложка куркуми

Покрокове приготування

Помийте й наріжте курку (ніжки треба ретельно відчистити від шкірок). Наріжте селеру, моркву, цибулю. Змішайте половину від загальної кількості овочів з куркою. Вичавіть сік половини лимону. Перемішайте, викладіть на деко і запечіть в духовці при 240 градусах протягом години.

Перекладіть курку та овочі в глибоку каструлю, додайте решту цибулі, селери та моркви. Додайте нарізаний солодкий перець (за бажанням). Залийте водою і варіть на маленькому вогні протягом 3 годин (або поки не увариться до половини об'єму).

Зніміть з вогню і процідіть через сито. Бульйон перелийте в окрему каструлю, додайте часник, імбир і проваріть до темного кольору і консистенції сиропу. Імбир та часник дістаньте - вони віддали свій смак.

Змішайте цукор, частину солі і куркуму, додайте до бульйону. Можна додати дріжджовий екстракт мармайт (за бажанням). Додайте решту солі за два заходи, постійно перемішуючи. Має вийти концентрована тягуча маса.

Викладіть масу у форму, вистелену пергаментним папером і залиште застигати. Поріжте її на кубики і перекладіть до посудини з кришкою.

Наші домашні бульйонні кубики готові!

Для довідки:

Marmite - пряна харчова паста, виготовлена з концентрованих пивних дріжджів з додаванням трав і спецій. До безперечних достоїнств Мармайта слід віднести високий вміст п'яти вітамінів групи в (особливо В 12 і рибофлавіну B2), а також фолієвої і нікотинової кислот при низькому вмісті цукру і жиру.

Мармайт можна намазувати на хліб і їсти. Гурмани кажуть, що це неперевершено! Пасти треба зовсім трошки - буквально на кінчику ножа, аби насолодитися делікатесом.

Фото: klubok.com