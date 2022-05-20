Відшкодування за зруйноване майно під час війни: куди подати заяву

Що робити, якщо ваш будинок зруйнували під час війни

За її словами, щоб після війни отримати відшкодування збитків, потрібно зробити на телефон фото та відео пошкодженого обстрілами будинку. Важливо, щоб у кадрі були також сусідські помешкання, магазини чи ще якісь будівлі. Фото варто робити панорамними.

Також під час запису відео назвіть свої ім’я та прізвище, адресу, час та дату зйомки, покажіть паспорт, час на годиннику та опишіть, що сталося і що саме зруйновано. До того ж обов’язково наведіть камеру на себе, покажіть обличчя.

Телеведуча каже, якщо є можливість, то варто попросити описати стан майна сусідів чи представника громади. Зокрема, хай вони теж назвуть вас, адресу, місце події та що саме відбулось.

Окрім того, якщо на місце пожежі чи обстрілу приїжджали ДСНС, тоді запросіть у них акт чи його копію. Потрібно хоча б сфотографувати його, щоб був його номер та реквізити.

До того ж, якщо пожежу чи обвал будинку фіксували ЗМІ, то збережіть посилання на сюжети, зробіть скріншоти та фото.

Як зафіксувати збитки

Матвєєва зазначає, що збитки можна зафіксувати також через кілька онлайн-ресурсів:

додаток "Дія";

сайт dokaz.gov.ua;

сайт "Росія заплатить";

чат-бот у Telegram @Damage_in_ua_bot.

Також, якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії проти цивільного населення фіксуйте та надсилайте докази:

сайт warcrimes.gov.ua;

чат-бот у Telegram @tribunal_ua_bot.

"Наразі збирайте докази та надійно зберігайте їх як в електронному вигляді, так і на папері. Поки що у суди звертатися майже нереально, але після перемоги або Україна, або Росія (шляхом репарацій) обов’язково усе відшкодує", - йдеться у повідомленні.