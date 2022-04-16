Відшкодування майна. Хто отримає першочергове право

Військовослужбовці та їхні сім’ї, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю зможуть отримувати пріоритетне право на відшкодування житла внаслідок військової агресії росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час онлайн-обговорення відповідного законопроекту №7198.

"Усі, хто має зруйноване та пошкоджене житло, мають право на компенсацію від держави. Також інвестори, які не отримали документи, зокрема право власності, але мають документи про внесення платежів за житло, також матимуть право на відшкодування", - сказала вона.

Як попередила Шуляк, отримане в результаті компенсації житло, не можна буде продавати протягом 3 років.

"Нам би хотілось, щоб українець лишався в Україні, а не продавав отримане в результаті компенсації житло і їхав за кордон. Адже у нас багато роботи з відновлення держави. Ми знайдемо кожному українцю гідне житло та роботу", - наголосила вона.

Нагадаємо, держава планує компенсувати українцям за втрачене чи пошкоджене нерухоме майно під час війни з РФ. Йдеться про квадратні метри житлової площі, а не гроші.

Так, у кожному населеному пункті окрема черга на компенсацію. Комісія з розгляду питань для надання компенсації працюватиме у кожній громаді. Вона приймає заяви, організовує експертизу та надає висновок щодо компенсації.