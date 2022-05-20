Возмещение за разрушенное имущество во время войны: куда подать заявление

Что делать, если ваш дом разрушили во время войны

По ее словам, чтобы после войны получить возмещение убытков, нужно сделать на телефон фото и видео поврежденного обстрелами дома. Важно, чтобы в кадре были также соседские помещения, магазины или еще какие-то здания. Фото стоит делать панорамными.

Также во время записи видео назовите свои имя и фамилию, адрес, время и дату съемки, покажите паспорт, время на часах и опишите, что произошло и что именно разрушено. К тому же обязательно наведите камеру на себя, покажите лицо.

Телеведущая говорит, если есть возможность, то стоит попросить описать состояние имущества соседей или представителя общины. В частности, пусть они тоже назовут вас, адрес, место происшествия и что именно произошло.

Кроме того, если на место пожара или обстрела приезжали ГСЧС, тогда запросите у них акт или его копию. Нужно хотя бы сфотографировать его, чтобы был его номер и реквизиты.

К тому же ж, если пожар или обвал дома фиксировали СМИ, то сохраните ссылки на сюжеты, сделайте скриншоты и фото.

Как зафиксировать убытки

Матвеева отмечает, что убытки можно зафиксировать также из-за нескольких онлайн-ресурсов:

приложение "Дия";

сайт dokaz.gov.ua;

сайт "Россия заплатит";

чат-бот в Telegram @Damage_in_ua_bot.

Также, если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения фиксируйте и присылайте доказательства:

сайт warcrimes.gov.ua;

чат-бот в Telegram @tribunal_ua_bot.

"Сейчас собирайте доказательства и надежно храните их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы или Украина, или Россия (путем репараций) обязательно все возместит", - говорится в сообщении.