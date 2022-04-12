Компенсація збитків за знищений бізнес під час війни: які документи знадобляться

Військова агресія Росії проти України стала причиною багатьох злочинів. Загинули люди, зруйновані будинки, дороги, мости та інфраструктура. А також – знищено бізнес і торгові точки, зруйновано заводи та підприємства.

Згідно з цим документом, основними показниками, за якими будуть оцінювати збитки в результаті війни, завдані підприємствам усіх форм власності:

Вартість втраченого, знищеного або пошкодженого майна

Упущена вигода - доходи, які бізнес міг би реально отримати, якби його майно не постраждало.

Міністерство економіки, Міністерство інтеграції та Фонд державного майна розробили методику для визначення збитків та збитків. Однак зараз вона ще не затверджена і розробити її можуть в найближчі місяці.

Чим керуватися підприємствам і підприємцям

Як пише видання "НВ", зараз підприємці можуть керуватися загальними правилами підтвердження збитків. Для цього буде потрібно:

Зібрати копії всіх документів, що підтверджують право володіння на майно (договори купівлі-продажу, виписки з реєстрів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і так далі). Якщо документи не збереглися, то потрібно зайнятися їх відновленням відразу після скасування воєнного стану.

Провести інвентаризацію (відповідно до вимог Мінфіну - наказ № 879 від 2 вересня 2014 року). І документально підтвердити наявність майна, його стан, відповідність критеріям.

Зафіксувати пошкоджене майно на фото або відео. Провести незалежну експертну оцінку шкоди, заподіяної майну підприємства.

Прописати упущену вигоду. Пізніше вона буде офіційно розрахована за методикою.

Зібрати максимально точну інформацію про дату та обставини пошкодження майна (новини, свідчення очевидців).

Повідомити в правоохоронні органи (усно, письмово, телефоном). По можливості - з виїздом на місце і складанням документа про фіксацію факту події. Бажано отримати виписку з реєстру.

Як додатковий варіант - залишити інформацію про пошкоджене майно на ресурсі, який створений офісом Генпрокурора для документування військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Які підприємства і бізнес постраждали від військової агресії РФ

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча

Азовсталь

Антонов

Кременчуцький НПЗ

Авдіївський коксохімічний завод

Одеський НПЗ

Київський завод Кока-Кола

ТРЦ Ретровиль

Львівський танковий завод

Склади: Фокстрот, Dragon Capital, АТБ, Ватсон, Good Wine, Rozetka, Fozzy Group, SAVService

Монделис Україна

Найбільша птахофабрика "Чорнобаївська"

Зруйновані або пошкоджені аеропорти та заводи в багатьох областях України

Цей список далеко не повний і з урахуванням того, що війна Росії проти України триває – можуть бути й нові втрати.