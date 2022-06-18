ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля Одеси "жартівники" запустили салют під час повітряної тривоги та налякали місцевих (відео)

Новость на русском →
Одеса, Субота 18 червня 2022 22:33
Біля Одеси "жартівники" запустили салют під час повітряної тривоги та налякали місцевих (відео) В Одесі запустили салют (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Крижівка Одеської області під час повітряної тривоги невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих жителів.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук пообіцяв знайти та покарати "жартівників".

В Одеській ОВА повідомили, що таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством.

"Готуйтеся, до вас вже виїхали. Попереджали, попереджаємо, будьте напоготові. Таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством. Чекайте гостей, а поліції щира подяка", - пригрозив голова.

Звуки салюту під час сирен налякали місцевих жителів. Також люди обурюються такому вчинку. У мережі оприлюднили відео інциденту.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Додамо, що нещодавно в Одесі ввечері невідомі влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги. Порушників затримали на місці.

Також у Києві запускали салют після ракетних ударів.

Окрім того, в Україні попри війну деякі громадяни все одно запускають феєрверки. Тому їх можуть заборонити використовувати під час воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса салют
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими