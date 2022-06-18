Біля Одеси "жартівники" запустили салют під час повітряної тривоги та налякали місцевих (відео)

У селі Крижівка Одеської області під час повітряної тривоги невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих жителів.

Звуки салюту під час сирен налякали місцевих жителів. Також люди обурюються такому вчинку. У мережі оприлюднили відео інциденту.

"Готуйтеся, до вас вже виїхали. Попереджали, попереджаємо, будьте напоготові. Таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством. Чекайте гостей, а поліції щира подяка", - пригрозив голова.

В Одеській ОВА повідомили, що таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством.

Додамо, що нещодавно в Одесі ввечері невідомі влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги. Порушників затримали на місці.

Також у Києві запускали салют після ракетних ударів.

Окрім того, в Україні попри війну деякі громадяни все одно запускають феєрверки. Тому їх можуть заборонити використовувати під час воєнного стану.