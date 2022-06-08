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В Україні можуть зникнути салюти: до якого часу їх заборонять

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Середа 08 червня 2022 09:52
В Україні можуть зникнути салюти: до якого часу їх заборонять Фото: в Україні можуть заборонити салюти (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні попри війну деякі громадяни все одно запускають феєрверки. Люди, які пережили обстріли і бомбардування, сильно страждають від цього.

27 травня на сайті Київської міської ради зареєстрували проект рішення заборонити використовувати Феєрверки та салюти під час дії воєнного стану та 30 днів після його припинення.

Також депутати наполягають не продавати петарди і салюти в цей час, а Нацполіцію просять посилити реагування на такі випадки.

Зазначимо, що на сайті парламенту зареєстрований законопроект №7438. У ньому пропонується обмежити продаж, передачу і використання піротехнічних виробів.

Що буде заборонено

По всій Україні хочуть заборонити використання будь-яких феєрверків і проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів (крім сценічних піротехнічних виробів Т1 і Т2, феєрверків класу F, через те, що вони мають дуже низький рівень небезпеки і шуму, що не перевищує 60 дБ).

Якщо це День міста, державне свято або спортивне змагання, то під час таких заходів дозволяється використовувати феєрверки тільки класу F1.

Також внесено пропозиції щодо купівлі феєрверків.

Депутати запропонували заборонити продаж феєрверків, крім виробів класу F1. Продавати їх зможуть тільки особам, які досягли 16 років.

Також продаж сценічних піротехнічних виробів класу Т1, що мають низький рівень небезпеки, дозволяється тільки тим, хто досяг 18 років. А продаж сценічних виробів класу Т2 можлива тільки для тих, хто має спеціальну підготовку.

Люди запускають салюти під час війни

Так, у Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь невідомі запустили салют під час комендантської години, чим моторошно злякали жителів.

Дивіться на відео самі, як деякі люди не розуміють недоречність піротехніки під час війни.

До речі, в Одесі "жартівники" влаштували феєрверк під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

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