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В Одесі "жартівники" влаштували феєрверк під час повітряної тривоги

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Одеса, Субота 04 червня 2022 06:48
В Одесі "жартівники" влаштували феєрверк під час повітряної тривоги Фото: в Одесі запустили феєрверк під час тривоги (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У п'ятницю, 3 червня, ввечері в Одесі "жартівники" влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Патрульні поліцейські міста затримали порушників порядку. Наразі з'ясовуються всі подробиці інциденту та його кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану.

"На місці працює слідчо - оперативна група", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, Братчук заявив, що Одеський регіон продовжує працювати на наповнення бюджету та економіку України.

Ми також писали про те, що в Одеській області на узбережжя винесло морську якірну міну. Військові ЗСУ вивезли боєприпас і знешкодили його в безпечному місці.

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