В Одесі "жартівники" влаштували феєрверк під час повітряної тривоги
У п'ятницю, 3 червня, ввечері в Одесі "жартівники" влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
Патрульні поліцейські міста затримали порушників порядку. Наразі з'ясовуються всі подробиці інциденту та його кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану.
"На місці працює слідчо - оперативна група", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, Братчук заявив, що Одеський регіон продовжує працювати на наповнення бюджету та економіку України.
Ми також писали про те, що в Одеській області на узбережжя винесло морську якірну міну. Військові ЗСУ вивезли боєприпас і знешкодили його в безпечному місці.
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