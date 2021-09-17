Багатоповерхівка або ТРЦ? Стало відомо, що побудують на місці Деміївського ринку в Києві

Деміївський ринок в Києві - це одна з улюблених торгових точок жителів Голосіївського району. Він працював у столиці з 1973 року, а зараз його збираються зносити, а на його місці буде величезний торговий центр висотою в 85 поверхів.

Про це повідомляється в рішенні Окружного адміністративного суду Києва.

Що буде з Деміївським ринком

1 листопада ринок закриють. За інформацією співробітників базару, адміністрація попросила їх звільнити приміщення до цього терміну. Цікаво, що підприємці з ринку з таким рішенням абсолютно не згодні і вже планують протест 2 жовтня під стінами КМДА.

Що відомо про забудовника

Забудовником є компанія ТОВ "Манхеттен Інвест", якій Департамент містобудування та архітектури КМДА видав всі необхідні для реконструкції нежитлових приміщень документи (містобудівних умов і обмежень - ГУО).

Забудова ринку "Деміївський" запланована на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, їх "Манхеттен Інвест" отримав в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

Свідоцтво про реєстрацію підприємства (strana.ua)

Як виглядав ринок раніше

Ринок побудували в 1973 році. У 2017 році там була велика пожежа, але ніхто з людей не постраждав. Ще тоді торговці стали розуміти, що їх з цього місця хочуть прибрати.





Деміївський ринок після пожежі (фото: tsn.ua)