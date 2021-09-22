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У Києві повністю "зачистили" ринок "Юність": пішла епоха (фото)

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Київ, Середа 22 вересня 2021 10:49
У Києві повністю "зачистили" ринок "Юність": пішла епоха (фото) У Києві "зачистили" ринок "Юність" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві повністю "зачистили" всім відомий ринок "Юність" на Лісовому масиві. Прибирали незаконні МАФи там протягом трьох тижнів і ось результат.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Територію будівельного ринку очистили від незаконних торгових споруд бригади працівників комунального підприємства "Київблагоустрій".

У роботах була активно задіяна важка спецтехніка. На ринку "Юність" вже демонтували понад півсотні МАФів. Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин підкреслив, що демонтаж незаконних об'єктів на ринку "Юність" проходить в рамках закону.

Для довідки

Нагадаємо, що колгоспний ринок відкрили в 1971 році і він називався Лісовий. Але, оскільки поруч була трамвайна зупинка "Вулиця Юності", з часом і ринок змінив назву. Зараз ринок "Юність" - найбільший будівельний ринок Києва і місце, у якого утворюються величезні пробки.

Поки що залишається неясним, що ж буде на місці ринку "Юність" в майбутньому.

У Києві повністю &quot;зачистили&quot; ринок &quot;Юність&quot;: пішла епоха (фото)У Києві повністю &quot;зачистили&quot; ринок &quot;Юність&quot;: пішла епоха (фото)У Києві повністю &quot;зачистили&quot; ринок &quot;Юність&quot;: пішла епоха (фото)У Києві повністю &quot;зачистили&quot; ринок &quot;Юність&quot;: пішла епоха (фото)У Києві повністю &quot;зачистили&quot; ринок &quot;Юність&quot;: пішла епоха (фото)У Києві повністю &quot;зачистили&quot; ринок &quot;Юність&quot;: пішла епоха (фото)Ринок "Юність" у Києві зачистили

Як ми раніше писали, стало відомо, що побудують на місці Деміївського ринку в Києві.

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