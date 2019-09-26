26 вересня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день

26 вересня свято Корнилій (Фото: колаж РБК-Україна)

На Корнилій або Корнілів день 26 вересня за повір'ями можна було запастися здоров'ям та зміцнити шлюб, а також накликати на себе велику біду - в залежності від виконання важливих правил

Яке сьогодні свято. 26 вересня віруючі вшановують святого Корнилія з Кесарії Палестинської - римського сотника (центуріона), якого навернув до християнства апостол Петро. В народі свято називається Корній, Корнилій або Корнілів день. Наші пращури в цей день закінчували збір всіх коренеплодів - крім редьки - і господині накривали на стіл страви з них. Існували особливі обряди у свято, а також і суворі заборони.

Вважалося, що на Корнія останній теплий день осені, а далі починалися самі заморозки.

26 вересня вшановують святого Корнилія (Ілюстрація: Явище Корнилію сотнику. Гербранд ван ден Екхаут. Walters Art Museum / Фото з відкритих джерел)

У Корнілів день редьку називали головним продуктом дня. Згідно з повір'ями, якщо 26 вересня скуштувати цей коренеплід, то можна запастися міцним здоров'ям, щоб вся холодна пора року, що залишилася, не принесла хвороби.

Вірили також, що страви з редьки принесуть малим дітям розум, а молодятам - міцний та щасливий шлюб.

До речі, цим ефективність коренеплоду не вичерпувалася - у нього була також і "зворотна сторона медалі". Так, за допомогою чорної редьки дівчата відганяли надто докучливих і настирливих залицяльників, якщо ті поласують частуванням.

26 вересня в Корнілів день страви з редьки вважалися головними на столі (Фото з відкритих джерел)

На Корнія вважалося, що за допомогою замовляння можна зміцнити сім'ю і змусити чоловіка перестати ходити "на ліво". Щоб чоловік не зраджував, обручки пов'язували вовняною червоною ниткою, опускали у стакан або горщик зі святою водою і промовляли особливу молитву. Всю цю процедуру потрібно було повторювати три дні поспіль, після чого кільця надягали на свічку і молилися до Богородиці та Ісуса Христа.

Також 26 вересня згідно з повір'ями весілля чи сватання не віщували щастя, і закохані чекали для цього на інший день.

Важливим забороною у Корнілів день було ворожіння на зекрало або взагалі - довго дивитися у нього. Пращури були переконані, що так можна накликати на себе великі біди, закликати невдачу і запустити в наш світ нечисту силу, яка стане переслідувати порушницю.

Головні прикмети на Корнілів день:

Якщо вночі на Корнія в небі червоний місяць, то чекай на сильний вітер;

Дощ у Корнілів день обіцяв багатий урожай;

Якщо на Корнія всі граки вже відлетіли у теплі краї, то скоро випаде сніг.

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