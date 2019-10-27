Сенцов різко прокоментував розмову Зеленського з добровольцями

Президент України Володимир Зеленський повернувся після дводенного візиту в м. Золоте в Луганській області, де він зустрівся з добровольцями ВСУ і вступив в неприємну розмову з противниками розведення військ на Донбасі. Український режисер Олег Сенцов, який у вересні був звільнений після довгих років політичного ув'язнення в РФ, розкритикував президента. Олег Сенцов прокоментував розмову Володимира Зеленського з добровольцями у своєму Facebook.

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, так як не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас все ще є своя країна", - написав режисер.

Олег Сенцов прокоментував зустріч Зеленського з добровольцями у Золотому (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)

У коментарях користувачі мережі розділилися на два рівновіддалених табори – деякі підтримали позицію режисера, деякі вважають, що він не в праві оцінювати дії президента.

Нарешті Ви правильно сказали!

Сором за тебе, невдячний... якби не Зеленський, гнив би далі в Росії. Через таких як ти і нацики, ми і живемо в режимі війни. Вам не вигідно її закінчувати, тому що без війни ви ніхто. І нічого з себе не уявляєте. Нацики завдяки війні наживаються, а ти просто займаєшся піаром...

Не вам його соромити.

Так пофіг. До цього Сенцов писав, що політика Порошенка розділила країну, так у порохоботов підгоріло відразу. Ви ж взагалі були проти обміну Сенцова і інших, вам Цемах і бандити були важливіші. Тепер вже і до Сенцова підмазалися і до моряків встигли в друзі записатися.

Коментарі "супер". Господи, скільки ж у нас в країні амеб.

Нах*р тебе випустили.

ЛОХ Сенцов ти, шкода, що з Рашки тебе суку повернули додому.

Ооох))) тримайтеся, Олег))) Хеллоуїн близько, ось нечисть і лізе з усіх щілин)))

Ну, що тут сказати. Єдиний засіб вилікувати країну, щоб не було президентів з двома несудимостями, щоб не було президентів з манерою спілкування як у бидла, треба займатися культурою. І ніякого іншого шляху вирватися з цього замкнутого кола немає. Провінційність і бидляцтво - наше все, сподіваюся, не назавжди.

Мережа відреагувала на коментар Олега Сенцова про Зеленском (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)

Нагадаємо, що раніше Сенцов різко висловився про братерство українців та росіян.