Сенцов резко прокомментировал разговор Зеленского с добровольцами

Президент Укарины Владимир Зеленский вернулся после двухдневного визита в г. Золотое в Луганской области, где он встретился с добровольцами ВСУ и вступил в неприятную беседу с противниками разведения войск на Донбассе. Украинский режиссер Олег Сенцов, который в сентябре был освобожден после долгих лет политического заключения в РФ, раскритиковал президента. Олег Сенцов прокомментировал разговор Владимира Зеленского с добровольцами в своем Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал режиссер.

Олег Сенцов прокомментировал встречу Зеленского с добровольцами в Золотом (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)

В комментариях пользователи сети разделились на два равноудаленных лагеря – некоторые поддержали позицию режиссера, некоторые посчитали, что он не в праве оценивать действия президента.

Наконец-то Вы правильно сказали!

Стыд за тебя, неблагодарное... Если бы не Зеленский, гнил бы дальше в России. Из-за таких как ты и нацыки, мы и живем в режиме войны. Вам не выгодно ее заканчивать, потому что без войны вы никто. И ничего из себя не представляете. Нацыки благодаря войне наживаются, а ты просто пиаришься...

Не вам его стыдить.

Да пофиг. До этого Сенцов писал, что политика Порошенко разделила страну, так у порохоботов подгорело сразу. Вы же вообще были против обмена Сенцова и других, вам Цемах и бандиты были важнее. Теперь уже и к Сенцову подмазались и к морякам успели в друзья записаться.

Комментарии "супер". Господи, сколько же у нас в стране амеб.

Нах*р тебя выпустили.

ЛОХ Сенцов ты, жаль, что с Рашки тебя суку вернули домой.

Ооох))) держитесь, Олег))) Хэллоуин близко, вот нечисть и лезет со всех щелей)))

Ну, что тут сказать. Единственное средство вылечить страну, чтобы не было президентов с двумя несудимостями, чтобы не было президентов с манерой общения как у быдла, надо заниматься культурой. И никакого другого пути вырваться из этого замкнутого круга нет. Провинциальность и быдлячество - наше все, надеюсь не навсегда.

Сеть отреагировала на комментарий Олега Сенцова о Зеленском (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)

Напомним, что ранее Сенцов резко высказался о братстве украинцев и россиян.