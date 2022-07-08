Як війна змінила ставлення українців до Бандери та Леніна

Так, якщо раніше у жителів східних і південних регіонів нашої країни переважало прохолодне ставлення до лідера ОУН і головного командира УПА, то тепер ситуація змінилася кардинально, як і погляди на діяльність радянських "вождів".

Головаха зазначив, що велика військова агресія РФ згуртувала українців у всіх куточках нашої держави.

"Вони зрозуміли, що можуть втратити. Те, що вони збудували, це настільки краще за те, що їм можуть нав'язати і змусити прийняти, що вони згуртувалися. І в усіх регіонах, і це дуже важливо", - наголошує соціолог.

Він також зізнався, що навіть не уявляв, яким шляхом вирішити проблему регіональних відмінностей з історії та геополітичного становища України. Але кривава російська війна вирішила все сама.

"От із історією все з'ясувалося. Ленін і Сталін абсолютно тепер неприйнятні для українців. А вже і Бандера, і Шухевич, якими лякали на сході, люди й не приймали, і вважали їх нацистами, прийняли тепер якщо не всі, то принаймні більшість. Уявіть собі, що у східному та південному регіоні більшість позитивно ставиться до Бандери та Шухевича", - говорить Головаха.

Крім того, продовжив соціолог, ОУН-УПА українці визнали як героїв - "і це масово абсолютно".

"Нещодавно агентство "Рейтинг" проводило дослідження. Це червневі, останні дані. Тобто, Ленін і Сталін - це все злочинці, герої радянські. При цьому перша найулюбленіша політична постать у Росії - це Сталін", - розповів він.

Кому найбільше довіряють українці

Як показали дані з дослідження громадської думки, українці зараз найбільше довіряють ЗСУ та військово-політичному керівництву країни.

"Ми тягнемося одне до одного, у нас зникли регіональні відмінності практично. Віра в армію разюча, попри все. Довіра до основних інститутів у принципі зашкалює. А основні інститути - це армія, президент, кабінет міністрів. Менше (навіть цікаво) довіри до Верховної Ради. Але армії, президенту, місцевим адміністраціям люди довіряють", - зазначає Головаха.

Нововведення щодо соцопитувань під час війни

Під час воєнного стану, коли відбуваються бойові дії, змінилася і методика проведення соціологічних опитувань громадян - з урахуванням нинішніх реалій. Так, всі опитувальні центри відмовилися від "face-to-face" інтерв'ю.

Зараз в Україні стає основною розроблена нещодавно у світі методика телефонно-комп'ютерних опитувань (номери "генерує" комп'ютер). А ще - Computer Assisted Telephone Interviews (CATI), коли опитування проводяться за допомогою веб-помічника, повідомив Головаха.