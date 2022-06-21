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Понад 90% українців впевнені у перемозі: скільки буде потрібно часу

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 11:06
Понад 90% українців впевнені у перемозі: скільки буде потрібно часу Фото: перемога України у війні буде досягнута за півроку-рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У середині червня 93% опитаних впевнені у тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Попри високий рівень впевненості у перемозі, респонденти більш "тверезо" оцінюють терміни досягнення перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Понад 90% українців впевнені у перемозі: скільки буде потрібно часу

За даними опитування, сьогодні більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу (зокрема, 18% - більше року).

У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних (25%), за кілька тижнів - близько 6%.

У березні більшість українців вважали, що для перемоги потрібно кілька тижнів або місяців.

Понад 90% українців впевнені у перемозі: скільки буде потрібно часу

Опитування проведено 18-19 червня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, під час війни українці значно покращили оцінку перспектив розвитку України. У травні 2022 року в порівнянні з кінцем минулого року кількість оптимістів зросла в шість разів - з 13% до 76%.

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