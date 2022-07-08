Как война изменила отношение украинцев к Бандере и Ленину

Так, если раньше у жителей восточных и южных регионов нашей страны преобладало прохладное отношение к лидеру ОУН и главному командиру УПА, то теперь ситуация поменялась кардинально, как и взгляды на деятельность советских "вождей".

Головаха отметил, что большая военная агрессия РФ сплотила украинцев во всех уголках нашего государства.

"Они поняли, что они могут потерять. То, что они построили, это настолько лучше того, что им могут навязать и заставить принять, что они сплотились. И во всех регионах, и это очень важно", - подчеркивает социолог.

Он также признался, что даже не представлял, каким путем решить проблему региональных отличий по истории и геополитическому положению Украины. Но кровавая российская война решила все сама.

"Вот с историей все выяснилось. Ленин и Сталин совершенно теперь неприемлемы для украинцев. А уже и Бандера, и Шухевич, которыми пугали на востоке, люди и не принимали, и считали их нацистами, приняли теперь если не все, то, по крайней мере, большинство. Представьте, что в восточном и южном регионе большинство положительно относится к Бандере и Шухевичу", - говорит Головаха.

Кроме того, продолжил социолог, ОУН-УПА украинцы признали как героев - "и это массово абсолютно".

"Недавно агентство "Рейтинг" проводило исследование. Это июньские, последние данные. То есть Ленин и Сталин - это все преступники, герои советские. При этом первая самая любимая политическая фигура в России - это Сталин", - рассказал он.

Кому больше всего доверяют украинцы

Как показали данные по исследованию общественного мнения, украинцы сейчас больше всего доверяют ВСУ и военно-политическому руководству страны.

"Мы тянемся друг к другу, у нас исчезли региональные отличия практически. Вера в армию поразительна, несмотря ни на что. Доверие к основным институтам в принципе зашкаливает. А основные институты - это армия, президент, кабинет министров. Меньше (даже интересно) доверия к Верховной Раде. Но армии, президенту, местным администрациям люди доверяют", - отмечает Головаха.

Новшества по соцопросам во время войны

Во время военного положения, когда происходят боевые действия, изменилась и методика проведения социологических опросов граждан - с учетом нынешних реалий. Так, все опросные центры отказались от "face-to-face" интервью.

Сейчас в Украине становится основной разработанная недавно в мире методика телефонно-компьютерных опросов (номера "генерирует" компьютер). А еще - Computer Assisted Telephone Interviews (CATI), когда опросы производятся с помощью вебпомощника, сообщил Головаха.