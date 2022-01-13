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Ось чому потрібно додавати сіль в шампунь. Про цей спосіб мало хто знає

Новость на русском →
Четвер 13 січня 2022 09:37
Ось чому потрібно додавати сіль в шампунь. Про цей спосіб мало хто знає Фото: Ось чому потрібно додавати сіль в шампунь (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато дівчат щодня воюють за пишну шевелюру, але волосся часто вже до вечора жирніє втрачає об'єм. Щоб уникнути цього, додайте у свій звичайний шампунь щіпку солі.

Відео з таким лайфаком з'явилося на YouTube.

Зараз виробники пропонують масу засобів по догляду за волоссям, обіцяючи швидкий ріст, блиск, об'єм і красу вашої шевелюри. Але всілякі кондиціонери, маски, спеціальні шампуні можуть сильно бити по кишені.

Спробуйте додати у свій засіб для миття голови трохи солі і здивуєтеся результату.

Навіщо додавати сіль в шампунь?

Звичайна крупна кухонна сіль має унікальний очищуючий ефект, здатний надати м'який і якісний пілінг шкірі голови. При цьому хлорид натрію не зашкодить локонам.

Якщо ви втомилися від того, що волосся швидко стає жирним і виглядає несвіжим, то сіль усуне дану проблему.

Додайте дрібку солі в необхідну для вас кількість шампуню. Для дуже довгого волосся - неповна чайна ложка. І побачите приголомшливий результат висушивши голову.

Можна також поекспериментувати, додавши сіль в кондиціонер для волосся. Нанесіть засіб на чисте вологе волосся, протримайте до десяти хвилин і змийте.

Спосіб підходить не всім

Пам'ятайте, що таку процедуру не можна проводити часто (не більше одного разу на 7-10 днів), інакше можна пересушити волосся.

Також, якщо у вас з'являється свербіж, роздратування, лупа, такий спосіб вам не підходить.

Раніше ми писали, чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування.

Також повідомлялося про копійчаний засіб, який продається в будь-якій аптеці. Він здатен прискорити ріст вашого волосся.

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