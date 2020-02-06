Відновлення і заміна водійських прав: як скористатися послугою онлайн (відео)

Водійські права в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні запущено новий онлайн-сервіс для водіїв

В Україні з'явилася нова послуга для водіїв, яка стала доступна онлайн – це відновлення і заміна водійського посвідчення. Як відзначають в сервісному центрі МВС, ці послуги є одними з найпопулярніших і щорічно за ними звертається понад 500 000 українців.

Тепер така послуга стане доступною онлайн в особистому кабінеті водіїв. У сервісному центрі МВС розповіли, що саме українці можуть зробити за допомогою онлайн-сервісу:

обміняти водійське посвідчення у разі зміни персональних даних

отримати водійське посвідчення замість втраченого, викраденого або зіпсованого

замінити водійське посвідчення, виданого особі вперше, після закінчення терміну його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР)

Також з'явилася детальна інструкція про те, як скористатися послугою для водіїв в онлайн-сервісі:

після авторизації в ЕКВ особа подає заяву в електронній формі;

до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (при необхідності), довідку з поліції (при необхідності) і чинної медичної довідки форми 083/о;

заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи

У разі успішної перевірки поданої заяви та документів по всім передбаченим державним реєстрам та баз громадянин України отримує відповідне повідомлення.

Відмова від послуги можлива по ряду причин, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 946, яка вносить зміни в Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Отримати водійське посвідчення громадянин зможе в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.

Заміна водійських прав онлайн