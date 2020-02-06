ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відновлення і заміна водійських прав: як скористатися послугою онлайн (відео)

STYLERЖиття    06.02.2020 - 19:43
Відновлення і заміна водійських прав: як скористатися послугою онлайн (відео)
Водійські права в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні запущено новий онлайн-сервіс для водіїв

В Україні з'явилася нова послуга для водіїв, яка стала доступна онлайн – це відновлення і заміна водійського посвідчення. Як відзначають в сервісному центрі МВС, ці послуги є одними з найпопулярніших і щорічно за ними звертається понад 500 000 українців.

Тепер така послуга стане доступною онлайн в особистому кабінеті водіїв. У сервісному центрі МВС розповіли, що саме українці можуть зробити за допомогою онлайн-сервісу:

  • обміняти водійське посвідчення у разі зміни персональних даних
  • отримати водійське посвідчення замість втраченого, викраденого або зіпсованого
  • замінити водійське посвідчення, виданого особі вперше, після закінчення терміну його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР)

Також з'явилася детальна інструкція про те, як скористатися послугою для водіїв в онлайн-сервісі:

  • після авторизації в ЕКВ особа подає заяву в електронній формі;
  • до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (при необхідності), довідку з поліції (при необхідності) і чинної медичної довідки форми 083/о;
  • заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи

У разі успішної перевірки поданої заяви та документів по всім передбаченим державним реєстрам та баз громадянин України отримує відповідне повідомлення.

Відмова від послуги можлива по ряду причин, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 946, яка вносить зміни в Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Отримати водійське посвідчення громадянин зможе в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.

Заміна водійських прав онлайн

Українським водіям дозволили їздити без прав: кого це стосується В Україні запровадили нові правила видачі прав і підготовки водіїв: всі подробиці (фото)
Новини України онлайн-сервисводительские права
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся