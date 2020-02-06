Відновлення і заміна водійських прав: як скористатися послугою онлайн (відео)

В Україні запущено новий онлайн-сервіс для водіїв
В Україні з'явилася нова послуга для водіїв, яка стала доступна онлайн – це відновлення і заміна водійського посвідчення. Як відзначають в сервісному центрі МВС, ці послуги є одними з найпопулярніших і щорічно за ними звертається понад 500 000 українців.
Тепер така послуга стане доступною онлайн в особистому кабінеті водіїв. У сервісному центрі МВС розповіли, що саме українці можуть зробити за допомогою онлайн-сервісу:
Також з'явилася детальна інструкція про те, як скористатися послугою для водіїв в онлайн-сервісі:
У разі успішної перевірки поданої заяви та документів по всім передбаченим державним реєстрам та баз громадянин України отримує відповідне повідомлення.
Відмова від послуги можлива по ряду причин, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 946, яка вносить зміни в Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Отримати водійське посвідчення громадянин зможе в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.
Заміна водійських прав онлайн