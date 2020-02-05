Заявку на відновлення водійських прав дозволили подавати онлайн

Фото: траспорт в Києві (РБК-Україна)

Вкрадене або втрачене посвідчення водія можна отримати після попередньої заявки онлайн

Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба України запровадили послугу онлайн-замовлення заміни посвідчення водія. Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, після втрати або крадіжки громадяни зможуть подати заявку на нове водійське через електронний кабінет водія.

За даними прес-служби, отримати власний кабінет водія можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна записати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id.

Відновити втрачені водійські права відтепер можна онлайн Арсен #Аваков: Відновити втрачені посвідчення водія відтепер можна онлайн Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від #МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія. «Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», - сказав Арсен Аваков. Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг. Опубліковано МВС України Середа, 5 лютого 2020 р.

Нагадаємо, в Україні з 5 лютого доступний новий сервіс - прив'язка кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на паспорт у формі ID-карти. Послуга доступна для українців, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП складе 2 роки. Для запису КЕП на чіп ID-карти знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки при її отриманні. Оформлення КЕП і внесення його на чіп ID-картки не є обов'язковим і здійснюється за бажанням.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.