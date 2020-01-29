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Якщо ви забули паспорт: українським водіям приготували приємний сюрприз

STYLERЖиття    29.01.2020 - 18:54
Якщо ви забули паспорт: українським водіям приготували приємний сюрприз
В Україні ввели нове правило (Колаж РБК-Україна)

Українцям дозволили використовувати е-права, якщо у них при собі немає паспорта

В Україні громадянам дозволили використовувати електронні права для подорожей усередині країни поїздом або літаком. Тепер, якщо ви забули паспорт, але у вас з собою є електронне посвідчення водія в мобільному додатку "Дія", вам без проблем продадуть залізничний квиток або зареєструють на рейс.

Таке нововведення буде працювати в експериментальному режимі для зручності пасажирів. Про це 29 січня повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд - більше не проблема", - сказав Гончарук.

Тепер для пасажира головне не забути з собою в подорож не тільки паспорт, але і смартфон.

Наголошується, що офіційно мобільний додаток "Дія" запрацює з 30 січня 2020 року. Також в уряді не виключають, що незабаром документом для подорожі всередині країни буде і електронний паспорт.

Також стало відомо, що водії зможуть оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевіряти їх наявність у програмі "ДіЯ". Даний сервіс готується як доповнення до цифрових водійським посвідченням, техпаспорту і полісом ОСЦПВ. Крім того, очікується, що у програмі з'явиться можливість отримати електронну ID-карту і закордонний паспорт.

В Україні дозволили використовувати е-права для подорожей на поїздах і літаках Українці зможуть подорожувати без паспорта: як це працюватиме
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