Возз'єднання? Колишній чоловік Ані Лорак показав сімейні фото та відео

Дочка української співачки Ані Лорак проводить час зі своїм батьком і нянею. Софія, яка незабаром буде святкувати своє 9-річчя, вирушила до свого батька. Після розлучення Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) і Мурата Налчаджіоглу дочка залишилася з матір'ю, однак у батька залишається право з нею бачитися. По всій видимості, фотографії та відео, опубліковані київським бізнесменом, були зроблені під час крайньої зустрічі з дочкою. Милі сімейні відео і фото розміщені на сторінці екс-чоловіка Лорак в соціальній мережі Instagram.

Мурат Налчаджиоглу кілька днів тому опублікував перший знімок з дочкою за довгий час. Після цього стали з'являтися відео.

Дочка Ані Лорак зустрілася з батьком (фото: instagram.com/muratnalca)

В коментарях до публікацій шанувальники стали міркувати на тему того, на кого більше схожа дочка Куєк і Налчаджіоглу – на маму чи на тата?

Також Мурат Налчаджиоглу опублікував декілька фото і відео зі святкування Гелловіна з дочкою. Серед розваг для Софії – приготування піци і гра в м'яких лабіринтах.

Дочка Ані Лорак зустрілася з батьком (скріншот: instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак відверто розповіла про скандали з колишнім чоловіком. Вона зізналася, що дочка була свідком сімейних сварок.