Сприйняли день тиші занадто буквально: у Криму показали спорожнілі пляжі

У Криму з'явилася нова біда – фото (колаж РБК-Україна)

У мережі показали спорожнілі пляжі Криму

У Криму, який вже понад 5 років окупований Російською Федерацією, з кожним роком все менше туристів. Про це свідчать знімки, опубліковані в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На фотографіях видно, що колись популярні курорти практично ніхто не відвідує.

"Партеніт зараз, 20 липня, високий сезон - ось він такий! На клаптику горпляжу - безкоштовному шматочку - людей більше, зрозуміло. Субота ж", - йдеться в повідомленні.

В Криму з'явилася нова біда – порожні пляжі (фото: twitter.com/KrimRt)

В одному з найпопулярніших курортних міст, в Алушті, теж запустіння.

"Лаптюха з Тули доповідає з Алушти - вільних лежаків НЕМАЄ! Ледве відбила у бійці свій! (див. окуляри тітки – прим. авт.)", - написали в групі.

В Криму з'явилася нова біда – порожні пляжі (фото: twitter.com/KrimRt)

Крім того, в мережі показали знімки безпосередньо тих, хто купається в морі.

"Двоє в море, не рахуючи собаки... Щолкіне", - додали в співтоваристві.

В Криму з'явилася нова біда – порожні пляжі (фото: twitter.com/KrimRt)

Нижче STYLER зібрав інші фотографії запустілих пляжів, опубліковані в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% за останні 5 годин.

В Криму показали порожні пляжі (фото: twitter.com/KrimRt)

Раніше ми писали, що посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. Поки що на карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства. Так, окупований півострів зображений як на території України.

Як ми раніше писали, відоме американське видання Los Angeles Times потрапило в неприємну історію з матеріалом про туристичні поїздки в Крим, де автор назвав окупований півострів "російським".