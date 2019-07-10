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Відома американська газета оскандалилася публікацією про Крим

STYLERЖиття    10.07.2019 - 16:27
Відома американська газета оскандалилася публікацією про Крим
Los Angeles Times потрапила у скандал (Колаж РБК-Україна)

Автор видання Los Angeles Times написав путівник по Криму

Відоме американське видання Los Angeles Times потрапило в неприємну історію через матеріал про туристичні поїздки в Крим, де автор назвав окупований півострів "російським". Про це повідомляє "Голос Америки".

Автор матеріалу – американець з Праги Джефф Опдайк. Він написав туристичний путівник по Криму, де назвав його "російським". Відомо, що Опдайк керує консалтинговою компанією і займається інвестиціями в економіку Росії. Крім того, за останні півроку він відвідав окупований Крим не менше п'яти разів, при чому не через територію України, що є порушенням українського законодавства.

На цю публікацію вже відреагували в Міністерстві інформполітики України і направили до видання відповідного листа.

"Просимо вас врахувати позицію України та цивілізованого світу щодо статусу півострова... Українським законодавством також чітко визначена процедура в'їзду іноземних громадян в Крим, зокрема, через материкову частину України. За інших умов це є грубим порушенням законодавства України. У цьому контексті, описані в статті маршрути попадання в Крим через російську територію — це неповага до України і її жителів", - сказано в тексті листа.

Крім того, сам Джеф Опдайк дав пояснення "Голосу Америки". Він заявив, що не знав про те, що порушує закон, так не звертає на закони під час своїх подорожей.

"Так, я порушив закон України — але я про нього і не підозрював... Зазвичай (під час подорожей) я не звертаю уваги на закони, які можуть перешкодити мені під час поїздки", - пояснив Опдайк і додав, що слова про "російський" Крим з'явилися з "технічних причин".

У виданні Los Angeles Times заявили, що шкодують про те, що сталося і зазначили, що шкода, що в матеріалі не вказана інформація про українські закони і рекомендація Держдепартаменту США не відвідувати окуповані українські території. Також вони додали, що необхідні правки до статті вже внесені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на виборах повісили карту України без Криму.

А також розповідали про те, що в Одесі першокласникам роздали дивні карти України.

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