Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Перемога збірної України на ЧС-2019 стала історичною

Збірна України виграла світову першість на ЧС з футболу 2019 і вперше в історії наша молодіжка (U-20) стала чемпіоном. Перемога 15 червня у фінальному матчі проти національної команди Південної Кореї на польському стадіоні у Лодзі з рахунком 3:1 викликала в мережі справжній фурор, і щирі гарячі вітання молодим спортсменам ллються нескінченним потоком.

Зазначимо, що сам матч змусив багатьох міцно тримати кулаки, адже перший тайм став досить напруженим - м'яч "погостював" у воротах обох команд.

Фото: fifa.com

Автором першого гола суперникам (на 34 хвилині) став форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Він же оформив дубль, а на 89-й хвилині матчу "динамівець" Цитаішвілі виніс вердикт грі, забивши третій гол корейцям.

Відео: YouTube / FIFATV

Варто також додати, що нинішній ЧС-2019 став для української молодіжки рекордним ще з самого початку - наша національна збірна показала найкращий за 20 років старт в кваліфікаціях.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Українці в мережі купають футболістів у оваціях і дякують за спортивний подвиг.

У це важко повірити, але ми стали чемпіонами світу, українськими футболістами пишається вся країна, дякую хлопці за відмінний настрій, ви назавжди увійшли в українську історію героями. Цей день ми не забудемо ніколи. Шановні вболівальники, давайте зустрінемо наших хлопців у Борисполі гідно, дійсно по-чемпіонськи, вони це заслужили. Слава Україні! "Москалі" нехай заздрять мовчки;

Ура! Гордість бере за Україну! Спасибі вам, ви найкращі;

Усю Україну з перемогою, молодці хлопці!

Слава Україні! Золоті зернятка України! Найкращі!

Нарешті! Ми знову можемо пишатися нашими футболістами! Так тримати!

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Гарна історія! Дякуємо, хлопці! Респект і повага!

Найкращі! Пишаємося!

Ура! Молодці, так тримати, адже ми Українці!

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Умнички. Очманіти!

Молодіжка молодці;

Браво!

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Тепер найголовніше не розгубити пацанів до 2022 року;

Молодчаги! Хлопці з перемогою! І нехай світ задумається...

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Фото: sports.yahoo.com

Нагадаємо, що воротар збірної України приєднався до молодіжної команди.

Раніше повідомлялося про те, що бразильська модель Нажила Триндади написала на найдорожчого футболіста світу Неймара заяву в поліцію про зґвалтування.