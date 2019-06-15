Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Перемога збірної України на ЧС-2019 стала історичною
Збірна України виграла світову першість на ЧС з футболу 2019 і вперше в історії наша молодіжка (U-20) стала чемпіоном. Перемога 15 червня у фінальному матчі проти національної команди Південної Кореї на польському стадіоні у Лодзі з рахунком 3:1 викликала в мережі справжній фурор, і щирі гарячі вітання молодим спортсменам ллються нескінченним потоком.
Зазначимо, що сам матч змусив багатьох міцно тримати кулаки, адже перший тайм став досить напруженим - м'яч "погостював" у воротах обох команд.
Фото: fifa.com
Автором першого гола суперникам (на 34 хвилині) став форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Він же оформив дубль, а на 89-й хвилині матчу "динамівець" Цитаішвілі виніс вердикт грі, забивши третій гол корейцям.
Відео: YouTube / FIFATV
Варто також додати, що нинішній ЧС-2019 став для української молодіжки рекордним ще з самого початку - наша національна збірна показала найкращий за 20 років старт в кваліфікаціях.
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Українці в мережі купають футболістів у оваціях і дякують за спортивний подвиг.
Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua
Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua
Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua
Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua
Фото: sports.yahoo.com
Нагадаємо, що воротар збірної України приєднався до молодіжної команди.
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