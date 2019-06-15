ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

STYLERНовости спорта    15.06.2019 - 23:35
Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Перемога збірної України на ЧС-2019 стала історичною

Збірна України виграла світову першість на ЧС з футболу 2019 і вперше в історії наша молодіжка (U-20) стала чемпіоном. Перемога 15 червня у фінальному матчі проти національної команди Південної Кореї на польському стадіоні у Лодзі з рахунком 3:1 викликала в мережі справжній фурор, і щирі гарячі вітання молодим спортсменам ллються нескінченним потоком.

Зазначимо, що сам матч змусив багатьох міцно тримати кулаки, адже перший тайм став досить напруженим - м'яч "погостював" у воротах обох команд.

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Фото: fifa.com

Автором першого гола суперникам (на 34 хвилині) став форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. Він же оформив дубль, а на 89-й хвилині матчу "динамівець" Цитаішвілі виніс вердикт грі, забивши третій гол корейцям.

Відео: YouTube / FIFATV

Варто також додати, що нинішній ЧС-2019 став для української молодіжки рекордним ще з самого початку - наша національна збірна показала найкращий за 20 років старт в кваліфікаціях.

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Українці в мережі купають футболістів у оваціях і дякують за спортивний подвиг.

  • У це важко повірити, але ми стали чемпіонами світу, українськими футболістами пишається вся країна, дякую хлопці за відмінний настрій, ви назавжди увійшли в українську історію героями. Цей день ми не забудемо ніколи. Шановні вболівальники, давайте зустрінемо наших хлопців у Борисполі гідно, дійсно по-чемпіонськи, вони це заслужили. Слава Україні! "Москалі" нехай заздрять мовчки;
  • Ура! Гордість бере за Україну! Спасибі вам, ви найкращі;
  • Усю Україну з перемогою, молодці хлопці!
  • Слава Україні! Золоті зернятка України! Найкращі!
  • Нарешті! Ми знову можемо пишатися нашими футболістами! Так тримати!

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

  • Гарна історія! Дякуємо, хлопці! Респект і повага!
  • Найкращі! Пишаємося!
  • Ура! Молодці, так тримати, адже ми Українці!

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

  • Умнички. Очманіти!
  • Молодіжка молодці;
  • Браво!

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

  • Тепер найголовніше не розгубити пацанів до 2022 року;
  • Молодчаги! Хлопці з перемогою! І нехай світ задумається...

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Назавжди увійшли історію героями: українці радіють подвигу молодіжки на ЧС-2019 (відео)

Фото: sports.yahoo.com

Нагадаємо, що воротар збірної України приєднався до молодіжної команди.

Раніше повідомлялося про те, що бразильська модель Нажила Триндади написала на найдорожчого футболіста світу Неймара заяву в поліцію про зґвалтування.

Збірна України увійшла в топ-25 рейтингу ФІФА Україна у фіналі ЧС: відео небезпечних моментів матчу і переможного гола
Новини України Збірна УкраїниспортсоцсетьФутбол
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся