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Воротар збірної України приєднався до молодіжної команди

Новини » Спорт    11.06.2019 - 14:05
Воротар збірної України приєднався до молодіжної команди
Фото: Лунін приєднався до збірної України U-20 (ffu.ua)

Лунін може допомогти U-20 в півфіналі чемпіонату світу

Голкіпер Андрій Лунін приєднався до молодіжної збірної України U-20 в Гданську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Воротар протягом останніх днів перебував у таборі національної збірної України й був серед запасних у матчах кваліфікації Євро-2020 із Сербією (5:0) та Люксембургом (1:0). Однак в обох матчах на воротах стояв Андрій Пятов.

Сьогодні, 11 червня, на юнацьку збірну України U-20 чекає поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу, в якому "синьо-жовті" зустрінуться з Італією. Початок зустрічі о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу молодіжна збірна України з футболу U-20 обіграла Колумбію з рахунком 0:1. Замість Луніна грав Владислав Кучерук.

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