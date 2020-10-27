У Криму зникнуть всі озера: вчені озвучили фатальний прогноз

У Криму можуть повністю зникнути озера (колаж РБК-Україна)

За час окупації в Криму всохли 10 озер

В окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи. Місцева влада абсолютно не реагує на заяви екологів, а від населення достовірна інформація приховується.

Як повідомляє Радіо Свобода, гірське озеро в районі Великої Ялти висохло навіть менше, ніж за 6 місяців. Води в ньому зараз не залишилося. Раніше біля водойми спостерігалися натовпи туристів. Поруч з нею відкривався гарний краєвид на гору Аю-Даг. Зараз же від неї залишилося кілька калюж. Там, де раніше була вода, пасуться коні. Також виноградники "Масандри" поливалися водою з цього озера.

В Криму пересохло Краснокаменське озеро (фото: ru.krymr.com)

За словами еколога, озеро живилося підземними джерелами, зараз вони вичерпалися.

"Озеру десь треба брати воду. Перше джерело води - це опади. Опадів немає. Інший спосіб поповнення води - підземні джерела. Але підземні джерела вичерпалися. Все, і озеро пересохло", - розповіла еколог Маргарита Литвиненко.

Також причиною зникнення водойми є масове буріння скважин в цьому регіоні.

Пересохло ще одне кримське озеро біля села Залісне Бахчисарайського району. Раніше водойма була наповнена чистою водою.

Також на півострові зникло озеро Богайли в Сакському районі Криму. Засохло і знамените рожеве озеро Сасик-Сиваш, розташоване між Євпаторією і Саками. Кримські екологи кажуть, що це сталося через видобуток піску.

Велике озеро в Коктебелі пересохло

За словами експертів, ситуація в Криму буде тільки посилюватися. Півострів може втратити й інші озера, якщо не вжити заходів. Вони підкреслили, що якщо за рік висихає 10 озер, то вже через 30 років їх не буде зовсім.

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