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У Криму зникнуть всі озера: вчені озвучили фатальний прогноз

Вівторок 27 жовтня 2020 10:22
У Криму зникнуть всі озера: вчені озвучили фатальний прогноз
У Криму можуть повністю зникнути озера (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

За час окупації в Криму всохли 10 озер

В окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи. Місцева влада абсолютно не реагує на заяви екологів, а від населення достовірна інформація приховується.

Як повідомляє Радіо Свобода, гірське озеро в районі Великої Ялти висохло навіть менше, ніж за 6 місяців. Води в ньому зараз не залишилося. Раніше біля водойми спостерігалися натовпи туристів. Поруч з нею відкривався гарний краєвид на гору Аю-Даг. Зараз же від неї залишилося кілька калюж. Там, де раніше була вода, пасуться коні. Також виноградники "Масандри" поливалися водою з цього озера.

У Криму зникнуть всі озера: вчені озвучили фатальний прогноз

У Криму зникнуть всі озера: вчені озвучили фатальний прогнозВ Криму пересохло Краснокаменське озеро (фото: ru.krymr.com)

За словами еколога, озеро живилося підземними джерелами, зараз вони вичерпалися.

"Озеру десь треба брати воду. Перше джерело води - це опади. Опадів немає. Інший спосіб поповнення води - підземні джерела. Але підземні джерела вичерпалися. Все, і озеро пересохло", - розповіла еколог Маргарита Литвиненко.

Також причиною зникнення водойми є масове буріння скважин в цьому регіоні.

Пересохло ще одне кримське озеро біля села Залісне Бахчисарайського району. Раніше водойма була наповнена чистою водою.

Також на півострові зникло озеро Богайли в Сакському районі Криму. Засохло і знамените рожеве озеро Сасик-Сиваш, розташоване між Євпаторією і Саками. Кримські екологи кажуть, що це сталося через видобуток піску.

Велике озеро в Коктебелі пересохло

За словами експертів, ситуація в Криму буде тільки посилюватися. Півострів може втратити й інші озера, якщо не вжити заходів. Вони підкреслили, що якщо за рік висихає 10 озер, то вже через 30 років їх не буде зовсім.

Як ми писали раніше, росіяни перетворюють Крим у смітник, з'явилися знакові фото.

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