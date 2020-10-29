Крим перетворюється на смітник: в мережі показали "чисті" води річок

У Криму річки перетворилися на смітник (колаж РБК-Україна)

В окупованому Криму у водойми зливаються токсичні відходи

У Криму окупанти, як і раніше, продовжують нещадно руйнувати природу. На півострові катастрофічно пересихають річки, а прісної води майже не залишилося.

Так, наприклад, річка Салгир у Сімферополі стала справжнім смітником. У водойму зливають нечистоти і нафтові відходи. Про цей факт з допомогою фотографій розповів блогер за ніком RoksolanaToday&КрымUA у Twitter.

"Сімферополь. Найчистіші води Салгира", - з сарказмом підписав блогер знімки.

На них можна побачити величезну плівку від нафтових відходів на поверхні річки, яка колись вважалася найчистішою.

В Криму "загадили" чисті річки (фото: twitter.com/KrimRt)

У коментарях користувачі іронізують і пишуть, що "ось, що значить нафтова держава".

Ось що значить нафтова держава.

По всій РФ річки залиті нафтою, тепер і у Вас. Воду дайте їм..

Також на сторінці блогера з'явився ще один факт знищення водойм в Криму за час приходу окупаційної влади. На знімку показали колись повноводну річку Альма. Зараз вона перетворилася в струмок.

"Крим. Район Бакли і Партизанського водосховища. У 30-метровому руслі тече 30-сантиметрова річка. Колись горда і повноводна р. Альма", - написали під фото.

Річка Альма перетворилася на струмок (фото: twitter.com/funky_ua)

Як ми раніше писали, в окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи.