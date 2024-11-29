Гадания на Андрея: 5 самых популярных способов

Завтра в Украине отмечают День Андрея. Для девушек это был особый повод для гаданий - считали, что так можно предсказать судьбу и узнать про будущего мужа.

О том, как гадать на Андрея, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Елены Серебряковой, кандидатки исторических наук, старшей научной сотрудницы Института народоведения НАН Украины, в научно-популярном YouTube-подкасте "Пороблено".

Подслушивание чужих разговоров

Самое простое гадание, которое совершали на Андрея - подслушивание чужих разговоров. Для этого девушки поодиночке или группой подкрадывались к окнам чужих домов.

Некоторые слова, произнесенные во время диалога, трактовались как будущее в романтических отношениях и браке:

"сядь" означало, что девушка еще год будет "сидеть в девках" - будет незамужней

"иди" символизировало, что девушка скоро выйдет замуж

"убаюкай", которое звучало, если в доме был маленький ребенок - до внебрачного ребенка

Иногда на такие гадания брали первый блин, вареник или паляницу, чтобы задобрить представителей другого мира. Тогда результат будет более точным.

Гадание по имени любимого

Еще один простой способ помогал выяснить имя будущего жениха. Для этого нужно выйти на развилку или перекресток и спросить имя первого встречного представителя мужского пола.

Например, если мужчина представился Иваном, то так будут звать будущего любимого. Кстати, неважно, настоящее ли имя назвал прохожий - даже "фальшивое" будет у жениха.

Гадание с пирожками

Чтобы выяснить, кто первой женится, девушки готовили балабушки, пирожки или вареники с мясной начинкой. Интересно, что воду набирали в трех колодцах и носили ее ртом - иначе девушка не могла гадать.

Зная об этом, местные молодые люди пытались насмешить девушек. Готовые пирожки раскладывали на скамье, а затем впускали в комнату голодную собаку. Чью выпечку пес съел первым - та женится быстрее всего.

Если выпечку не съели - девушке еще год не будет предложения. А если пес затащил пирожок в темный угол - мужчина девушки будет из другого села, города или страны.

Иногда вместо собаки пирожками угощали парней на вечерницах. Трактовка оставалась почти неизменной. Впрочем, не стоит готовить домашних любимцев человеческой пищей, лучше гадать со специальным вкусностями, а выпечкой угостить гостей.

Выливание воска

Гадание с помощью воска было (до сих пор остается) популярным способом определить судьбу. Обычно девушки собирались вместе в Андреевскую ночь, растапливали воск в небольшой посуде над пламенем свечи, а затем выливали жидкость в миску с холодной водой, иногда проливая горячий воск через отверстие ключа.

По вылитым знакам толковали судьбу:

кольца - к браку

фигура, похожая на колыбель или куклу - к рождению ребенка

гвоздь - к болезни

А застывшая форма воска могла указать на профессию будущего жениха. Однако определение фигуры зависит от фантазии.

Гадание на сне

Предки верили, что сны на Андрея - вещие, поэтому этим пользовались девушки для определения будущего жениха. Для этого под подушку клали мужскую одежду (его могли одолжить или даже украсть), нередко складывая ее крестом.

Перед тем, как засыпать, желали, чтоб приснился суженый. Тот, кого девушка увидит во сне, будет ее любимым.