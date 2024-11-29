День Андрея Первозванного: история и запреты великого праздника

Завтра, 30 ноября, украинцы празднуют один из самых больших христианских праздников - День Андрея Первозванного. В этот день почитается память первого благовестника Евангелия в Украине и одного из 12 апостолов.

История церковного праздника

Апостол Андрей родился и проживал в Вифсаиде, в Сирии. По некоторым преданиям, его отец был рыболовом, поэтому Андрей продолжил эту деятельность. Кроме этого, согласно Евангелию, святой был младшим братом апостола Петра.

Однажды, когда Андрей рыбачил на озере, ему явился Иисус Христос. Именно Андрей первым отозвался на призыв Спасителя, за что получил имя Первозванный.

Апостол стал одним из ближайших учеников Господа, сопровождая Спасителя на проповедях. К тому же Андрей присутствовал на Святом Вечере, Распятии, Воскресении и Пятидесятнице.

Святой Андрей, картина Рубенса (изображение: Википедия)

Считается, что после сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, чтобы выяснить, где проповедовать Евангелие. Святому Андрею выпали Вифиния, Македония, Фракия и Скифия - именно на территории последней образовалась Украина. По легендам, описанным в "Повести временных лет", Андрей предсказал появление Киева, благословив это место.

Проповедуя христианство, апостол также обладал даром исцеления и мог совершать чудеса. Например, по одним из легенд, с места, в которое Андрей Первозванный стучал посохом, начинал бить целебный источник с чистой и вкусной водой.

В конце своего пути проповедника апостол отправился в Грецию. В то время правителем был еретик Нерон, который велел казнить святого, распяв его на косом кресте.

Апостол принял мученическую смерть ради веры, в момент смерти озаренный Небесным светом. С уважением сняв тело Святого для погребения, христиане воздвигли на месте казни величественный храм.

Что нельзя делать в День Андрея

В День почитания святого следует соблюдать определенные запреты для духовного очищения. В частности, сегодня нельзя:

шить, прясть или ткать - может прийти беда

работать физически без уважительной причины

много работать интеллектуально - предки верили, что так можно потерять рассудок

Кроме этого, продолжается Рождественский пост, в который нельзя употреблять яйца, молочные и мясные продукты. Лучше всего в этот день посвятить время духовности, молитвам, помощи близким и родным.

Однако День Андрея Первозванного совпадает с народным обрядовым праздником, когда девушки и ребята переходили к возрастному классу взрослых. Поэтому предки устраивали вечерницы с гаданиями и обязательным "откусыванием калиты" - обрядового коржа.