Ворожіння на Андрія: 5 найпопулярніших гадань

Завтра в Україні відзначають День Андрія. Для дівчат це був особливий привід для ворожінь - вважали, що так можна передбачити долю та дізнатись про майбутнього чоловіка.

Про те, як ворожити на Андрія, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на на інтерв'ю Олени Серебрякової, кандидатки історичних наук, старшої наукової співробітниці Інституту народознавства НАН України, в науково-популярному YouTube-подкасті "Пороблено".

Підслуховування чужих розмов

Найпростіше ворожіння, яке здійснювали на Андрія - підслуховування чужих розмов. Для цього дівчата поодинці або гуртом підкрадалася до вікон чужих хат.

Певні слова, вимовлені під час діалогу, трактувалися як майбутнє в романтичних стосунках і шлюбі:

"сядь" означало, що дівчина ще рік "сидітиме в дівках" - буде незаміжня

"йди" символізувало, що дівчина скоро вийде заміж

"заколиши", яке звучало, якщо в домі була маленька дитина - до позашлюбної дитини

Іноді на такі гадання брали перший млинець, вареник або паляницю, щоб задобрити представників іншого світу. Тоді результат буде більш точним.

Ворожіння на ім'я коханого

Ще один простий спосіб допомагав з'ясувати ім'я майбутнього нареченого. Для цього треба вийти на роздоріжжя або перехрестя і запитати ім'я першого зустрічного представника чоловічої статі.

Наприклад, якщо чоловік назвався Іваном, то так зватимуть майбутнього коханого. До речі, неважливо чи справжнє ім'я назвав перехожий - навіть "фальшиве" буде у нареченого.

Ворожіння з пиріжками

Щоб з'ясувати, хто першою одружиться, дівчата готували балабушки, пиріжки або вареники з м'ясною начинкою. Цікаво, що воду набирали в трьох криницях та носили її ротом - інакше дівчина не могла ворожити.

Знаючи про це, місцеві парубки намагалися насмішити дівчат. Готові пиріжки розкладали на лаві, а потім впускали в кімнату голодного собаку. Чию випічку пес з'їв першим - та одружиться найшвидше.

Якщо випічку не з'їли - дівчина ще рік не матиме пропозиції. А якщо пес затягнув пиріжок в темний кут - чоловік дівчини буде з іншого села, міста або країни.

Іноді замість собаки пиріжками пригощали парубків на вечорницях. Трактування залишалося майже незмінним. Втім, не варто готувати домашніх улюбленців людською їжею, краще ворожити зі спеціальним смаколиками, а випічкою пригостити гостей.

Виливання воску

Ворожіння за допомогою воску було (і досі залишається) популярним способом визначити долю. Зазвичай дівчата збиралися гуртом в Андріївську ніч, розтоплювали віск у невеликому посуді над полум'ям свічки, а потім виливали рідину в миску з холодною водою, іноді проливаючи гарячий віск через отвір ключа.

За вилитими знаками тлумачили долю:

кільця - до шлюбу

фігура, схоже на колиску чи ляльку - до народження дитини

цвях - до хвороби

А застигла форма воску могла вказати на професію майбутнього нареченого. Проте визначення фігури залежить від фантазії.

Ворожіння на сні

Пращури вірили, що сни на Андрія - віщі, тож цим користувалися дівчата для визначення майбутнього нареченого. Для цього під подушку клали чоловічий одяг (його могли позичити або навіть вкрасти), нерідко складаючи його хрестом.

Перед тим, як засинати, бажали, аби наснився суджений. Той, кого дівчина побачить у сні, буде її коханим.