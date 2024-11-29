День Андрея Первозванного: сильные молитвы для удачного брака и крепкого здоровья

В субботу 30 ноября церковь почитает святого Андрея, одного из первых христианских миссионеров на территории Украины. В День Андрея к святому обращаются в молитвах.

Читающие молитвы к Андрею Первозванному

В День Андрея молятся с разной целью. В некоторых странах апостолу молятся за удачное возвращение из путешествия - обычно эти молитвы читали путешественники и моряки.

Молодые ребята молятся о счастливой семейной жизни и искренней любви. Поскольку, по преданию, святой Андрей имел дар исцеления, ему могут молиться о крепком здоровье. Также к апостолу обращаются с просьбой о защите и укреплении веры.

Молитва на Андрея для укрепления веры

Первозданний Апостол Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової - всехвальний Андрію!

Заклик Христа йти за Ним Ти сприйняв з гарячістю і залишивши свої сіті – все своє майно - та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; тремтливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; у розчуленні цілуємо Ікону твою; шануємо святу пам'ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачивши наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас - недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостолі Андрію! Так ми віруємо і постійно ісповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він дарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожен із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостолі Андрію! Маючи тобі за свого Опікуна і Молитовника, тішимо собі надією, що молитви твої будуть завжди допомагати нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

Молитва об исцелении

Слова молитвенного обращения на исцеление другого человека будут звучать так:

Святий Андрій Первозванний, прошу тобі зціли душу мою рідну, людину мені близького, який страждає від страшної хвороби. Він хворіє жахливо, чи не спить від болю ночами, від сліз стало боляче його, чи не спить очами. Господь наказав його за вчинені гріхи, щоб помучитися він сильно, щоб зізналася його душа в тому, що гріховність - велика життєва помилка. Молю, зціли та інших дорогих і рідних мені людей, вимолити у Бога прощення за їхні гріхи, вчинені через незнання. Амінь.

Молитва для замужества

О, Всевишній Святий Апостол Андрій, Первозванний я знаю, що щастя велике сімейне моє залежить від того, щоб я полюбила Господа всією душею і всім своїм серцем, а також у тому, щоб завжди та всюди виконувала у всьому волю Всевишнього. Так керуй же Господи моїми справами та вчинками, а я з радістю підкорюся.

Я хочу угодити тільки Тобі, бо Ти єдиний Творець усього земного. Дай силі мені не виявити гордість і самолюбство, хай розум присутній завжди в моїх чинах, а скромність і цнотливість стануть моїми прикрасами. Неробство, що породжує пороки, хай буде мені гидка. Покажи мені, Господи на праведний шлях, даруй мені працьовитість та благослови мене на працю на благо. Наказує закон Божий всім людям на землі жити у чесному подружжі. Так прошу тобі Господи, приведи до мене мого судженого. Чи не для бажання мого, а для виконання свого життєвого призначення.

Ти Всевишній сам вказуєш, що негідно людям життя земну проводити на самоті. Дружина дана людині в помічниці, благослови й Ти сім'ю, щоби народ міг рости та множитися та землю населяти. Святий Андрій Первозванний, почуй мою молитву смиренну принесену з глибини дівочого серця. Дай мені для життя щасливої дружини чесного та набожного. Допоможи створити з ним сім'ю щасливу та міцну. Щоб ми з ним у злагоді та любові жили і Бога Милосердного і Тобі вихваляли. Амінь.

Молитва для покровительства за нацию и воинов

Святий Андрію, ми звертаємось до тебе як до заступника перед Богом. Твої молитви нехай стануть крилом, що обігріває нашу рідну Україну, заливаючи її світлом надії та віри. В ці часи твоє благословення нехай залишається з нами, захищаючи наших воїнів та наповнюючи серця вірян благодаттю.