"Оно показывает свою сущность". Известный певец высказался о Виннике и других звездах-беглецах

Виктор Винник высказался о звездах-беглецах

По словам артиста, Олег Винник никогда не скрывал своей позиции.

"Каждый поступает в меру своих ценностей. Никогда этот артист не скрывал своей позиции. Не может человек, который выступает на "огоньках" в форме российского офицера или солдата, иметь какие-то принципы. А теперь кто-то удивляется тому, что он в Германии", - поделился мнением Виктор.

Относительно хейта его коллег, которые сбежали за границу во время полномасштабной войны, знаменитость говорит, что в нашем обществе часто прослеживается такое поведение, когда люди что-то возвеличивают "дутое, ненастоящее, а потом оно показывает свою суть", тогда и возникает хейт.

Виктор Винник (фото: instagram.com/viktor_vynnyk)

"И в случае с Винником - это преимущественно те люди, которые ходили к нему на концерты", - добавил он.

Впрочем, лидер группы "Мэри" считает, что через некоторое время беглым звездам таки удастся вернуть себе расположение аудитории.

"Потому что наше общество имеет очень короткую память гуппи и способно прощать почти все", - сказал Виктор.

Что известно о Викторе Виннике

Виктор является лидером группы "Мэри", которая существует с 1996 года. Певец известен своей принципиальной позицией - никогда не выступал в России, пишет тексты исключительно на украинском языке.

Многие из его песен касаются общественно-политической тематики.

Виктор Винник (фото: instagram.com/viktor_vynnyk)