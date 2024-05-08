"Приедет на белом коне". Оля Цыбульская сказала, вернется ли Олег Винник в Украину
Некоторые известные украинские артисты уехали за границу после начала полномасштабной войны и исчезли с радаров своих поклонников. Одним из таких является Олег Винник.
Оля Цыбульская в интервью РБК-Украина (проект Styler) предположила, вернется ли певец в Украину.
Оля Цыбульская высказалась об Олеге Виннике
"Я не исключаю, что через пять лет Олег Винник приедет на белом коне, скажет: "Девочки, я соскучился". Расскажет какую-то историю, которая теребит каждую женскую душу, как он плакал, как он сомневался, но постоянно заходил на страницу каждой, читал ее посты и тому подобное", - говорит певица.
Она отмечает, что следует адекватно оценивать информационное пространство и людей вокруг. Однако сама Оля об этом не думает и не ждет таких коллег.
"Я не жду возвращения уехавших, я не слежу за тем, что у них в жизни происходит. Честно, мне все равно. Они думают, как дальше жить, зарабатывать, творить и что придумать, чтобы где-то кому-то быть нужными", - говорит она.
Представительница фан-клуба Валерия Барон и Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)
Где сейчас Олег Винник
Долгое время певец скрывал от прессы и поклонников свое место нахождения. Впоследствии выяснилось, что он в Германии будто бы на лечении.
"Сегодня это уже не такая страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то через год ты остаешься в коляске. Сегодня не нужно об этом беспокоиться, есть медикаменты и лекарства", - отметил артист в интервью.
Что это за болезнь, Винник не сказал.
Напомним, что ранее блогеры сообщали о намерениях Олега Винника вернуться в Украину, однако этого пока не произошло.
А еще Оля Цыбульская рассказала о своем концерте в Марьинке после начала войны на востоке.