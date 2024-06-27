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"Оно показывает свою сущность". Известный певец высказался о Виннике и других звездах-беглецах

Четверг 27 июня 2024 08:30
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"Оно показывает свою сущность". Известный певец высказался о Виннике и других звездах-беглецах Виктор Винник и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Мэри" Виктор Винник признался, разделяет ли хейт в сторону звезд-беглецах, в частности его тезки Олега Винника.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Апострофу.

Виктор Винник высказался о звездах-беглецах

По словам артиста, Олег Винник никогда не скрывал своей позиции.

"Каждый поступает в меру своих ценностей. Никогда этот артист не скрывал своей позиции. Не может человек, который выступает на "огоньках" в форме российского офицера или солдата, иметь какие-то принципы. А теперь кто-то удивляется тому, что он в Германии", - поделился мнением Виктор.

Относительно хейта его коллег, которые сбежали за границу во время полномасштабной войны, знаменитость говорит, что в нашем обществе часто прослеживается такое поведение, когда люди что-то возвеличивают "дутое, ненастоящее, а потом оно показывает свою суть", тогда и возникает хейт.

&quot;Оно показывает свою сущность&quot;. Известный певец высказался о Виннике и других звездах-беглецах

Виктор Винник (фото: instagram.com/viktor_vynnyk)

"И в случае с Винником - это преимущественно те люди, которые ходили к нему на концерты", - добавил он.

Впрочем, лидер группы "Мэри" считает, что через некоторое время беглым звездам таки удастся вернуть себе расположение аудитории.

"Потому что наше общество имеет очень короткую память гуппи и способно прощать почти все", - сказал Виктор.

Что известно о Викторе Виннике

Виктор является лидером группы "Мэри", которая существует с 1996 года. Певец известен своей принципиальной позицией - никогда не выступал в России, пишет тексты исключительно на украинском языке.

Многие из его песен касаются общественно-политической тематики.

&quot;Оно показывает свою сущность&quot;. Известный певец высказался о Виннике и других звездах-беглецах

Виктор Винник (фото: instagram.com/viktor_vynnyk)

Недавно известный шоумен высказался о певце и его "фронте".

Также Оля Цыбульская сказала, вернется ли он в Украину.

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