Они разрушат и дом, и вашу судьбу: какие деревья категорически нельзя сажать во дворе

Посадить дерево - дело благородное, но не каждое из них будет уместным во дворе возле дома. Некоторые деревья могут негативно влиять как на энергетику дома, так и на его физическое состояние строений.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие деревья не стоит сажать рядом с жильем.
По народным верованиям, некоторые деревья имеют особую энергетику, которая способна влиять на людей и атмосферу в доме. Если не хотите иметь лишних проблем - лучше внимательно отнестись к выбору растений во дворе.
Вот перечень "опасных" деревьев по приметам:
Конечно, многие из этих примет - лишь часть фольклора, но они передают отношение предков к природе. И некоторые из них действительно имеют под собой определенное обоснование.
Даже если вы не верите в приметы, некоторые деревья действительно способны нанести вред вашему дому. Агрессивные корни, сильная тень или аллергенные свойства - все это стоит учесть перед посадкой.
Вот какие деревья лучше избегать по объективным причинам:
Прежде чем посадить дерево возле дома, стоит узнать о его характеристиках, в частности: глубину корневой системы, размер кроны, влияние на почву и аллергенность. Это поможет избежать неприятностей в будущем.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Southern Living, Bob Vila.