Вони зруйнують і дім, і вашу долю: які дерева категорично не можна садити у дворі

Посадити дерево - справа благородна, але не кожне з них буде доречним у дворі біля будинку. Деякі дерева можуть негативно впливати як на енергетику оселі, так і на її фізичний стан будівель.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які дерева не варто садити поруч із житлом.
За народними віруваннями, деякі дерева мають особливу енергетику, яка здатна впливати на людей та атмосферу в будинку. Якщо не хочете мати зайвих проблем - краще уважно поставитися до вибору рослин на подвір’ї.
Ось перелік "небезпечних" дерев за прикметами:
Звісно, багато з цих прикмет - лише частина фольклору, але вони передають ставлення предків до природи. І деякі з них справді мають під собою певне обґрунтування.
Навіть якщо ви не вірите у прикмети, деякі дерева справді здатні завдати шкоди вашій оселі. Агресивне коріння, сильна тінь або алергенні властивості - усе це варто врахувати перед посадкою.
Ось які дерева краще уникати через об'єктивні причини:
Перш ніж посадити дерево біля будинку, варто дізнатися про його характеристики, зокрема: глибину кореневої системи, розмір крони, вплив на ґрунт та алергенність. Це допоможе уникнути неприємностей у майбутньому.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker, Southern Living, Bob Vila.