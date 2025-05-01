Вони зруйнують і дім, і вашу долю: які дерева категорично не можна садити у дворі

Яким деревам на місце у дворі: що кажуть прикмети

За народними віруваннями, деякі дерева мають особливу енергетику, яка здатна впливати на людей та атмосферу в будинку. Якщо не хочете мати зайвих проблем - краще уважно поставитися до вибору рослин на подвір’ї.

Ось перелік "небезпечних" дерев за прикметами:

Ялина та сосна - нібито крадуть енергію мешканців дому; ялина ще й "виганяє" чоловіків із хати.

- нібито крадуть енергію мешканців дому; ялина ще й "виганяє" чоловіків із хати. Туя - заважає влаштувати особисте життя незаміжнім дівчатам.

- заважає влаштувати особисте життя незаміжнім дівчатам. Верба - вважається деревом скорботи, що приносить депресію й злагоді в сім’ї не сприяє.

- вважається деревом скорботи, що приносить депресію й злагоді в сім’ї не сприяє. Тополя - символ тривог, змін і зрад.

- символ тривог, змін і зрад. Береза - начебто негативно впливає на жіноче здоров’я й навіть може викликати безпліддя.

- начебто негативно впливає на жіноче здоров’я й навіть може викликати безпліддя. Глід - асоціюється з агресією, сварками та конфліктами.

- асоціюється з агресією, сварками та конфліктами. Дуб - сильне дерево, яке забирає життєву енергію, особливо в хворих, а також "виганяє" голову родини.

- сильне дерево, яке забирає життєву енергію, особливо в хворих, а також "виганяє" голову родини. Осика - пов’язана з хворобами, старістю та смертю.

- пов’язана з хворобами, старістю та смертю. Черемха - її вважають "посередником" у родинних сварках.

Звісно, багато з цих прикмет - лише частина фольклору, але вони передають ставлення предків до природи. І деякі з них справді мають під собою певне обґрунтування.

Реальні ризики: як деякі дерева шкодять будинку

Навіть якщо ви не вірите у прикмети, деякі дерева справді здатні завдати шкоди вашій оселі. Агресивне коріння, сильна тінь або алергенні властивості - усе це варто врахувати перед посадкою.

Ось які дерева краще уникати через об'єктивні причини:

Дуб та верба: мають потужну й руйнівну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент будинку.

мають потужну й руйнівну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент будинку. Береза: витягує всю вологу з ґрунту, під нею не ростуть інші рослини.

витягує всю вологу з ґрунту, під нею не ростуть інші рослини. Ялина та сосна: дають густу тінь і мають сильне коріння, яке шкодить газонам і іншим деревам.

дають густу тінь і мають сильне коріння, яке шкодить газонам і іншим деревам. Осика: пригнічує ріст сусідніх рослин, не любить "компанії".

пригнічує ріст сусідніх рослин, не любить "компанії". Тополя: має тендітний стовбур і легко ламається на вітер, її коріння теж руйнує фундамент, а пух викликає алергію.

має тендітний стовбур і легко ламається на вітер, її коріння теж руйнує фундамент, а пух викликає алергію. Черемха: коріння шкодить будівлі, а сильний аромат під час цвітіння може спричинити головний біль.

коріння шкодить будівлі, а сильний аромат під час цвітіння може спричинити головний біль. Глід: притягує комах-шкідників, які можуть пошкодити сад.

Перш ніж посадити дерево біля будинку, варто дізнатися про його характеристики, зокрема: глибину кореневої системи, розмір крони, вплив на ґрунт та алергенність. Це допоможе уникнути неприємностей у майбутньому.