Какие дрова сделают шашлык вкусным, а какие - горьким и твердым: как выбрать правильные
Вкусный шашлык - это не только удачный маринад и хорошие шампуры. Одним из главных "секретных" ингредиентов являются именно дрова, на которых готовится блюдо. Они могут как раскрыть вкус мяса, так и полностью его испортить.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что стоит класть в мангал, а что лучше держать подальше от огня.
Почему дрова важны для вкусного шашлыка?
Правильно подобранное мясо - это лишь половина успеха, а вот дрова играют не менее важную роль. Если бросить в мангал первые попавшиеся поленья, можно испортить весь вкус. Неправильные дрова дадут много дыма, мало жара или вообще испортят аромат.
Идеальные дрова - это те, что долго горят, не дымят и имеют приятный запах. Самые требовательные гурманы любят саксаул - плотное дерево с сильным жаром и замечательным ароматом, но его трудно найти.
В домашних условиях прекрасно подходят фруктовые породы: вишня, яблоня, груша. Они придают мясу приятную сладкую нотку и обеспечивают хороший равномерный жар.
Лучшие дрова для вкусного и ароматного шашлыка
Если вы хотите приготовить сочное мясо с приятным ароматом, дрова надо выбирать тщательно. Кроме жара, они должны дарить мясу особый оттенок вкуса. Вот несколько проверенных вариантов, которые станут вашими фаворитами:
Фруктовые деревья (вишня, яблоня, груша): дают сладковатый аромат и хорошо прожаривают мясо. Особенно подходят для птицы и свинины.
Виноградная лоза: долго держит жар и создает насыщенный дым с винной ноткой. Это идеальный вариант для шашлыка из баранины.
Дуб: дает равномерный жар и почти не дымит. К нему часто добавляют ароматные дрова для лучшего запаха.
Бук, ясень, боярышник: хорошо горят и долго не угасают. Однако разжечь их несколько сложнее.
Эти варианты обеспечат приятный аромат и идеальный уровень жара. Не забудьте очистить дрова от коры перед использованием - так шашлык получится еще вкуснее и не закопченным.
От правильных дров зависит вкус шашлыка (фото: Freepik.com)
Какие дрова могут испортить мясо и навредить здоровью
Идеальные дрова - это еще и безопасные дрова. Некоторые породы деревьев или их состояние могут не просто испортить блюдо, но и сделать его вредным. Ниже приведены типы дров, которые нельзя использовать:
- Хвойные породы (сосна, ель, кедр): содержат смолу, которая выделяет много дыма. Их аромат слишком резкий и портит мясо.
- Старые доски, мебель и отходы дерева: могут содержать краску, клей или лак. Такие дрова во время горения выделяют токсичные вещества.
- Сырые дрова: плохо горят и сильно дымят. Из-за этого мясо пропитывается сажей и приобретает горький вкус.
- Ядовитые породы (тис, самшит, черная ольха): даже в малых количествах могут быть опасными. Их лучше вообще не иметь возле мангала.
Используя неправильные дрова, вы рискуете не только вкусом, но и здоровьем. Поэтому лучше потратить немного больше времени на подготовку, чем испортить весь пикник.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Southern Living, Ogorod.ua.