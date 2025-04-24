Какие дрова сделают шашлык вкусным, а какие - горьким и твердым: как выбрать правильные

Вкусный шашлык - это не только удачный маринад и хорошие шампуры. Одним из главных "секретных" ингредиентов являются именно дрова, на которых готовится блюдо. Они могут как раскрыть вкус мяса, так и полностью его испортить.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что стоит класть в мангал, а что лучше держать подальше от огня.

Почему дрова важны для вкусного шашлыка?

Правильно подобранное мясо - это лишь половина успеха, а вот дрова играют не менее важную роль. Если бросить в мангал первые попавшиеся поленья, можно испортить весь вкус. Неправильные дрова дадут много дыма, мало жара или вообще испортят аромат.

Идеальные дрова - это те, что долго горят, не дымят и имеют приятный запах. Самые требовательные гурманы любят саксаул - плотное дерево с сильным жаром и замечательным ароматом, но его трудно найти.

В домашних условиях прекрасно подходят фруктовые породы: вишня, яблоня, груша. Они придают мясу приятную сладкую нотку и обеспечивают хороший равномерный жар.

Лучшие дрова для вкусного и ароматного шашлыка

Если вы хотите приготовить сочное мясо с приятным ароматом, дрова надо выбирать тщательно. Кроме жара, они должны дарить мясу особый оттенок вкуса. Вот несколько проверенных вариантов, которые станут вашими фаворитами:

Фруктовые деревья (вишня, яблоня, груша): дают сладковатый аромат и хорошо прожаривают мясо. Особенно подходят для птицы и свинины.

Виноградная лоза: долго держит жар и создает насыщенный дым с винной ноткой. Это идеальный вариант для шашлыка из баранины.

Дуб: дает равномерный жар и почти не дымит. К нему часто добавляют ароматные дрова для лучшего запаха.

Бук, ясень, боярышник: хорошо горят и долго не угасают. Однако разжечь их несколько сложнее.

Эти варианты обеспечат приятный аромат и идеальный уровень жара. Не забудьте очистить дрова от коры перед использованием - так шашлык получится еще вкуснее и не закопченным.

От правильных дров зависит вкус шашлыка (фото: Freepik.com)

Какие дрова могут испортить мясо и навредить здоровью

Идеальные дрова - это еще и безопасные дрова. Некоторые породы деревьев или их состояние могут не просто испортить блюдо, но и сделать его вредным. Ниже приведены типы дров, которые нельзя использовать:

Хвойные породы (сосна, ель, кедр): содержат смолу, которая выделяет много дыма. Их аромат слишком резкий и портит мясо.

содержат смолу, которая выделяет много дыма. Их аромат слишком резкий и портит мясо. Старые доски, мебель и отходы дерева: могут содержать краску, клей или лак. Такие дрова во время горения выделяют токсичные вещества.

могут содержать краску, клей или лак. Такие дрова во время горения выделяют токсичные вещества. Сырые дрова: плохо горят и сильно дымят. Из-за этого мясо пропитывается сажей и приобретает горький вкус.

плохо горят и сильно дымят. Из-за этого мясо пропитывается сажей и приобретает горький вкус. Ядовитые породы (тис, самшит, черная ольха): даже в малых количествах могут быть опасными. Их лучше вообще не иметь возле мангала.

Используя неправильные дрова, вы рискуете не только вкусом, но и здоровьем. Поэтому лучше потратить немного больше времени на подготовку, чем испортить весь пикник.