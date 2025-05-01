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Они разрушат и дом, и вашу судьбу: какие деревья категорически нельзя сажать во дворе

Четверг 01 мая 2025 10:00
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Они разрушат и дом, и вашу судьбу: какие деревья категорически нельзя сажать во дворе Какие деревья будут вредны на дворе (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Посадить дерево - дело благородное, но не каждое из них будет уместным во дворе возле дома. Некоторые деревья могут негативно влиять как на энергетику дома, так и на его физическое состояние строений.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие деревья не стоит сажать рядом с жильем.

Каким деревьям не место во дворе: что говорят приметы

По народным верованиям, некоторые деревья имеют особую энергетику, которая способна влиять на людей и атмосферу в доме. Если не хотите иметь лишних проблем - лучше внимательно отнестись к выбору растений во дворе.

Вот перечень "опасных" деревьев по приметам:

  • Ель и сосна - якобы воруют энергию жителей дома; ель еще и "выгоняет" мужчин из дома.
  • Туя - мешает устроить личную жизнь незамужним девушкам.
  • Верба - считается деревом скорби, которое приносит депрессию и согласию в семье не способствует.
  • Тополь - символ тревог, перемен и измен.
  • Береза - якобы негативно влияет на женское здоровье и даже может вызвать бесплодие.
  • Боярышник - ассоциируется с агрессией, ссорами и конфликтами.
  • Дуб - сильное дерево, которое забирает жизненную энергию, особенно у больных, а также "выгоняет" главу семьи.
  • Осина - связана с болезнями, старостью и смертью.
  • Черемуха - ее считают "посредником" в семейных ссорах.

Конечно, многие из этих примет - лишь часть фольклора, но они передают отношение предков к природе. И некоторые из них действительно имеют под собой определенное обоснование.

Реальные риски: как некоторые деревья вредят дому

Даже если вы не верите в приметы, некоторые деревья действительно способны нанести вред вашему дому. Агрессивные корни, сильная тень или аллергенные свойства - все это стоит учесть перед посадкой.

Вот какие деревья лучше избегать по объективным причинам:

  • Дуб и ива: имеют мощную и разрушительную корневую систему, которая может повредить фундамент дома.
  • Береза: вытягивает всю влагу из почвы, под ней не растут другие растения.
  • Ель и сосна: дают густую тень и имеют сильные корни, которые вредят газонам и другим деревьям.
  • Осина: подавляет рост соседних растений, не любит "компании".
  • Тополь: имеет хрупкий ствол и легко ломается на ветер, его корни тоже разрушают фундамент, а пух вызывает аллергию.
  • Черемуха: корни вредят зданию, а сильный аромат во время цветения может вызвать головную боль.
  • Боярышник: притягивает насекомых-вредителей, которые могут повредить сад.

Прежде чем посадить дерево возле дома, стоит узнать о его характеристиках, в частности: глубину корневой системы, размер кроны, влияние на почву и аллергенность. Это поможет избежать неприятностей в будущем.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Southern Living, Bob Vila.

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