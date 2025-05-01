Они разрушат и дом, и вашу судьбу: какие деревья категорически нельзя сажать во дворе

Посадить дерево - дело благородное, но не каждое из них будет уместным во дворе возле дома. Некоторые деревья могут негативно влиять как на энергетику дома, так и на его физическое состояние строений.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие деревья не стоит сажать рядом с жильем.

Каким деревьям не место во дворе: что говорят приметы

По народным верованиям, некоторые деревья имеют особую энергетику, которая способна влиять на людей и атмосферу в доме. Если не хотите иметь лишних проблем - лучше внимательно отнестись к выбору растений во дворе.

Вот перечень "опасных" деревьев по приметам:

Ель и сосна - якобы воруют энергию жителей дома; ель еще и "выгоняет" мужчин из дома.

- якобы воруют энергию жителей дома; ель еще и "выгоняет" мужчин из дома. Туя - мешает устроить личную жизнь незамужним девушкам.

- мешает устроить личную жизнь незамужним девушкам. Верба - считается деревом скорби, которое приносит депрессию и согласию в семье не способствует.

- считается деревом скорби, которое приносит депрессию и согласию в семье не способствует. Тополь - символ тревог, перемен и измен.

- символ тревог, перемен и измен. Береза - якобы негативно влияет на женское здоровье и даже может вызвать бесплодие.

- якобы негативно влияет на женское здоровье и даже может вызвать бесплодие. Боярышник - ассоциируется с агрессией, ссорами и конфликтами.

- ассоциируется с агрессией, ссорами и конфликтами. Дуб - сильное дерево, которое забирает жизненную энергию, особенно у больных, а также "выгоняет" главу семьи.

- сильное дерево, которое забирает жизненную энергию, особенно у больных, а также "выгоняет" главу семьи. Осина - связана с болезнями, старостью и смертью.

- связана с болезнями, старостью и смертью. Черемуха - ее считают "посредником" в семейных ссорах.

Конечно, многие из этих примет - лишь часть фольклора, но они передают отношение предков к природе. И некоторые из них действительно имеют под собой определенное обоснование.

Реальные риски: как некоторые деревья вредят дому

Даже если вы не верите в приметы, некоторые деревья действительно способны нанести вред вашему дому. Агрессивные корни, сильная тень или аллергенные свойства - все это стоит учесть перед посадкой.

Вот какие деревья лучше избегать по объективным причинам:

Дуб и ива: имеют мощную и разрушительную корневую систему, которая может повредить фундамент дома.

имеют мощную и разрушительную корневую систему, которая может повредить фундамент дома. Береза: вытягивает всю влагу из почвы, под ней не растут другие растения.

вытягивает всю влагу из почвы, под ней не растут другие растения. Ель и сосна: дают густую тень и имеют сильные корни, которые вредят газонам и другим деревьям.

дают густую тень и имеют сильные корни, которые вредят газонам и другим деревьям. Осина: подавляет рост соседних растений, не любит "компании".

подавляет рост соседних растений, не любит "компании". Тополь: имеет хрупкий ствол и легко ломается на ветер, его корни тоже разрушают фундамент, а пух вызывает аллергию.

имеет хрупкий ствол и легко ломается на ветер, его корни тоже разрушают фундамент, а пух вызывает аллергию. Черемуха: корни вредят зданию, а сильный аромат во время цветения может вызвать головную боль.

корни вредят зданию, а сильный аромат во время цветения может вызвать головную боль. Боярышник: притягивает насекомых-вредителей, которые могут повредить сад.

Прежде чем посадить дерево возле дома, стоит узнать о его характеристиках, в частности: глубину корневой системы, размер кроны, влияние на почву и аллергенность. Это поможет избежать неприятностей в будущем.