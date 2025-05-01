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Вони зруйнують і дім, і вашу долю: які дерева категорично не можна садити у дворі

Четвер 01 травня 2025 10:00
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Вони зруйнують і дім, і вашу долю: які дерева категорично не можна садити у дворі Які дерева будуть шкідливі на дворі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Посадити дерево - справа благородна, але не кожне з них буде доречним у дворі біля будинку. Деякі дерева можуть негативно впливати як на енергетику оселі, так і на її фізичний стан будівель.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які дерева не варто садити поруч із житлом.

Яким деревам на місце у дворі: що кажуть прикмети

За народними віруваннями, деякі дерева мають особливу енергетику, яка здатна впливати на людей та атмосферу в будинку. Якщо не хочете мати зайвих проблем - краще уважно поставитися до вибору рослин на подвір’ї.

Ось перелік "небезпечних" дерев за прикметами:

  • Ялина та сосна - нібито крадуть енергію мешканців дому; ялина ще й "виганяє" чоловіків із хати.
  • Туя - заважає влаштувати особисте життя незаміжнім дівчатам.
  • Верба - вважається деревом скорботи, що приносить депресію й злагоді в сім’ї не сприяє.
  • Тополя - символ тривог, змін і зрад.
  • Береза - начебто негативно впливає на жіноче здоров’я й навіть може викликати безпліддя.
  • Глід - асоціюється з агресією, сварками та конфліктами.
  • Дуб - сильне дерево, яке забирає життєву енергію, особливо в хворих, а також "виганяє" голову родини.
  • Осика - пов’язана з хворобами, старістю та смертю.
  • Черемха - її вважають "посередником" у родинних сварках.

Звісно, багато з цих прикмет - лише частина фольклору, але вони передають ставлення предків до природи. І деякі з них справді мають під собою певне обґрунтування.

Реальні ризики: як деякі дерева шкодять будинку

Навіть якщо ви не вірите у прикмети, деякі дерева справді здатні завдати шкоди вашій оселі. Агресивне коріння, сильна тінь або алергенні властивості - усе це варто врахувати перед посадкою.

Ось які дерева краще уникати через об'єктивні причини:

  • Дуб та верба: мають потужну й руйнівну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент будинку.
  • Береза: витягує всю вологу з ґрунту, під нею не ростуть інші рослини.
  • Ялина та сосна: дають густу тінь і мають сильне коріння, яке шкодить газонам і іншим деревам.
  • Осика: пригнічує ріст сусідніх рослин, не любить "компанії".
  • Тополя: має тендітний стовбур і легко ламається на вітер, її коріння теж руйнує фундамент, а пух викликає алергію.
  • Черемха: коріння шкодить будівлі, а сильний аромат під час цвітіння може спричинити головний біль.
  • Глід: притягує комах-шкідників, які можуть пошкодити сад.

Перш ніж посадити дерево біля будинку, варто дізнатися про його характеристики, зокрема: глибину кореневої системи, розмір крони, вплив на ґрунт та алергенність. Це допоможе уникнути неприємностей у майбутньому.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker, Southern Living, Bob Vila.

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