Вони зруйнують і дім, і вашу долю: які дерева категорично не можна садити у дворі
Посадити дерево - справа благородна, але не кожне з них буде доречним у дворі біля будинку. Деякі дерева можуть негативно впливати як на енергетику оселі, так і на її фізичний стан будівель.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які дерева не варто садити поруч із житлом.
Яким деревам на місце у дворі: що кажуть прикмети
За народними віруваннями, деякі дерева мають особливу енергетику, яка здатна впливати на людей та атмосферу в будинку. Якщо не хочете мати зайвих проблем - краще уважно поставитися до вибору рослин на подвір’ї.
Ось перелік "небезпечних" дерев за прикметами:
- Ялина та сосна - нібито крадуть енергію мешканців дому; ялина ще й "виганяє" чоловіків із хати.
- Туя - заважає влаштувати особисте життя незаміжнім дівчатам.
- Верба - вважається деревом скорботи, що приносить депресію й злагоді в сім’ї не сприяє.
- Тополя - символ тривог, змін і зрад.
- Береза - начебто негативно впливає на жіноче здоров’я й навіть може викликати безпліддя.
- Глід - асоціюється з агресією, сварками та конфліктами.
- Дуб - сильне дерево, яке забирає життєву енергію, особливо в хворих, а також "виганяє" голову родини.
- Осика - пов’язана з хворобами, старістю та смертю.
- Черемха - її вважають "посередником" у родинних сварках.
Звісно, багато з цих прикмет - лише частина фольклору, але вони передають ставлення предків до природи. І деякі з них справді мають під собою певне обґрунтування.
Реальні ризики: як деякі дерева шкодять будинку
Навіть якщо ви не вірите у прикмети, деякі дерева справді здатні завдати шкоди вашій оселі. Агресивне коріння, сильна тінь або алергенні властивості - усе це варто врахувати перед посадкою.
Ось які дерева краще уникати через об'єктивні причини:
- Дуб та верба: мають потужну й руйнівну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент будинку.
- Береза: витягує всю вологу з ґрунту, під нею не ростуть інші рослини.
- Ялина та сосна: дають густу тінь і мають сильне коріння, яке шкодить газонам і іншим деревам.
- Осика: пригнічує ріст сусідніх рослин, не любить "компанії".
- Тополя: має тендітний стовбур і легко ламається на вітер, її коріння теж руйнує фундамент, а пух викликає алергію.
- Черемха: коріння шкодить будівлі, а сильний аромат під час цвітіння може спричинити головний біль.
- Глід: притягує комах-шкідників, які можуть пошкодити сад.
Перш ніж посадити дерево біля будинку, варто дізнатися про його характеристики, зокрема: глибину кореневої системи, розмір крони, вплив на ґрунт та алергенність. Це допоможе уникнути неприємностей у майбутньому.
Вас може зацікавити
- Які дерева категорично не можна обрізати навесні
- Коли обрізати виноград, щоб отримати великі соковиті грон
- Які дрова зроблять шашлик смачним, а які - гірким і твердим
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker, Southern Living, Bob Vila.