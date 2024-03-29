Они смогли: 5 украинских звезд, которые побороли рак

Несмотря на это, истории известных личностей, которые справились и победили эту страшную болезнь, часто становятся источником вдохновения для других, мотивируя не сдаваться и продолжать бороться из-за тяжелого, но необходимого лечения.

Последние недели общественность обсуждает новость об онкологическом заболевании жены принца Уильяма Кейт Миддлтон. Эта болезнь не щадит никого - она может поразить как молодых, так и старых, богатых или бедных, известных и влиятельных.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, которые своим примером доказали, что надежда вылечиться есть у каждого.

Янина Соколова

Украинская телеведущая Янина Соколова не понаслышке знает, что такое рак. Тяжелое испытание легло на ее плечи в 2018 году. Тогда она стала плохо себя чувствовать и обратилась к врачам.

В государственной клинике ей сообщили, что это поликистоз и гормональный дисбаланс и настаивали на необходимости операции.

Янина Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Но симптомы продолжались, а лечение не давало результатов, поэтому Янина решила сдать анализы в частной клинике. После этого, проверив результаты в интернете, она поняла, что столкнулась с раком.

Лечение длилось 7 месяцев, а в трудные моменты ей помогали друзья, родственники и работа.

Янина Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Алла Мазур

В 2019 году известная телеведущая Алла Мазур повергла в шок всю страну новостью о борьбе с болезнью.

Тогда ему поставили диагноз рак молочной железы. Сначала она обратилась к врачу из-за небольшого уплотнения в груди, которое беспокоило ее. Однако маммография и ультразвук не обнаружили ничего опасного, поэтому звезда решила отправиться на отдых.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Впоследствии уплотнение начало увеличиваться, и врач поставил диагноз онкозаболевание.

К счастью, в 2020 году Мазур поборола страшную болезнь. После этого она вернулась на экраны сначала в парике, а позже шокировала зрителей своим обновленным образом с короткими волосами.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Микка Ньютон

Певица Мика Ньютон, которая проживает и работает в США, впервые рассказала о своей борьбе с раком в 2020 году.

Все началось со вздутия живота. Тогда Мика обратилась к врачу в Америке, но ей посоветовали просто следить за диетой.

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Впоследствии она приехала в Украину и начала здесь лечение. Гинеколог сообщила Мике, что у нее образовалась киста, и настояла на необходимости операции. Сейчас исполнительница полностью здорова, однако звезда еще долго будет под прицельным наблюдением врачей.

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Эдуард Приступа

Бывший участник группы "ТНМК" Эдуард Приступа, он же Диля, совершенно случайно узнал, что у него рак.

Артист сразу сообщил о своей болезни и попросил финансовую помощь. Друзья музыканта и его поклонники меньше, чем через неделю, собрали нужную сумму.

Уже через неделю после диагноза артисту сделали операцию, которая прошла удачно.

Эдуард Приступа (фото: instagram.com/dilyamusic_official)

Дарья Митченко

Когда известной участнице "Мисс Украина 2017" было 23 года, врачи диагностировали ей рак - лимфому Ходжкина. Девушка не отчаялась и начала борьбу с болезнью. Тогда она стала амбассадором фразы #ракдурак. Модель побрила волосы и сделала надпись на лбу, таким образом продемонстрировав поддержку всем больным.

Дарья Митченко (фото: instagram.com/darinamitchenko2)

Дарья прошла длительное лечение - 8 курсов химиотерапии и 17 облучений. К счастью, лечение стало действенным и девушка поправилась. Затем она успешно вышла замуж и родила первую дочь. Сейчас они с мужем ждут второго ребенка.

Дарья Митченко с дочерью и мужем (фото: instagram.com/darinamitchenko2)