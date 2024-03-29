Они смогли: 5 украинских звезд, которые побороли рак
Последние недели общественность обсуждает новость об онкологическом заболевании жены принца Уильяма Кейт Миддлтон. Эта болезнь не щадит никого - она может поразить как молодых, так и старых, богатых или бедных, известных и влиятельных.
Несмотря на это, истории известных личностей, которые справились и победили эту страшную болезнь, часто становятся источником вдохновения для других, мотивируя не сдаваться и продолжать бороться из-за тяжелого, но необходимого лечения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, которые своим примером доказали, что надежда вылечиться есть у каждого.
При написании материала использовались следующие источники: Facebook Янины Соколовой, Аллы Мазур, Instagram Мики Ньютон, Эдуарда Приступы, Дарьи Митченко.
Янина Соколова
Украинская телеведущая Янина Соколова не понаслышке знает, что такое рак. Тяжелое испытание легло на ее плечи в 2018 году. Тогда она стала плохо себя чувствовать и обратилась к врачам.
В государственной клинике ей сообщили, что это поликистоз и гормональный дисбаланс и настаивали на необходимости операции.
Янина Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)
Но симптомы продолжались, а лечение не давало результатов, поэтому Янина решила сдать анализы в частной клинике. После этого, проверив результаты в интернете, она поняла, что столкнулась с раком.
Лечение длилось 7 месяцев, а в трудные моменты ей помогали друзья, родственники и работа.
Янина Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)
Алла Мазур
В 2019 году известная телеведущая Алла Мазур повергла в шок всю страну новостью о борьбе с болезнью.
Тогда ему поставили диагноз рак молочной железы. Сначала она обратилась к врачу из-за небольшого уплотнения в груди, которое беспокоило ее. Однако маммография и ультразвук не обнаружили ничего опасного, поэтому звезда решила отправиться на отдых.
Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)
Впоследствии уплотнение начало увеличиваться, и врач поставил диагноз онкозаболевание.
К счастью, в 2020 году Мазур поборола страшную болезнь. После этого она вернулась на экраны сначала в парике, а позже шокировала зрителей своим обновленным образом с короткими волосами.
Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)
Микка Ньютон
Певица Мика Ньютон, которая проживает и работает в США, впервые рассказала о своей борьбе с раком в 2020 году.
Все началось со вздутия живота. Тогда Мика обратилась к врачу в Америке, но ей посоветовали просто следить за диетой.
Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Впоследствии она приехала в Украину и начала здесь лечение. Гинеколог сообщила Мике, что у нее образовалась киста, и настояла на необходимости операции. Сейчас исполнительница полностью здорова, однако звезда еще долго будет под прицельным наблюдением врачей.
Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Эдуард Приступа
Бывший участник группы "ТНМК" Эдуард Приступа, он же Диля, совершенно случайно узнал, что у него рак.
Артист сразу сообщил о своей болезни и попросил финансовую помощь. Друзья музыканта и его поклонники меньше, чем через неделю, собрали нужную сумму.
Уже через неделю после диагноза артисту сделали операцию, которая прошла удачно.
Эдуард Приступа (фото: instagram.com/dilyamusic_official)
Дарья Митченко
Когда известной участнице "Мисс Украина 2017" было 23 года, врачи диагностировали ей рак - лимфому Ходжкина. Девушка не отчаялась и начала борьбу с болезнью. Тогда она стала амбассадором фразы #ракдурак. Модель побрила волосы и сделала надпись на лбу, таким образом продемонстрировав поддержку всем больным.
Дарья Митченко (фото: instagram.com/darinamitchenko2)
Дарья прошла длительное лечение - 8 курсов химиотерапии и 17 облучений. К счастью, лечение стало действенным и девушка поправилась. Затем она успешно вышла замуж и родила первую дочь. Сейчас они с мужем ждут второго ребенка.
Дарья Митченко с дочерью и мужем (фото: instagram.com/darinamitchenko2)
Раньше мы рассказывали об украинских звездах, лежавших в психбольнице.
Также мы писали о звездах, признавшихся в своих психических расстройствах.