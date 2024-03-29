Вони змогли: 5 українських зірок, які побороли рак

Попри це, історії відомих особистостей, які впоралися і перемогли цей страшний недуг, часто стають джерелом натхнення для інших, мотивуючи не здаватися і продовжувати боротися через важке, але необхідне лікування.

Останні тижні громадськість обговорює новину про онкологічне захворювання дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон. Ця хвороба не щадить нікого - вона може вразити як молодих, так і старих, багатих чи бідних, відомих і впливових.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, які своїм прикладом довели, що надія вилікуватися є у кожного.

Яніна Соколова

Українська телеведуча Яніна Соколова не з чуток знає, що таке рак. Тяжке випробування лягло на її плечі у 2018 році. Тоді вона стала погано себе почувати і звернулася до лікарів.

У державній клініці їй повідомили, що це полікістоз і гормональний дисбаланс, і наполягали на необхідності операції.

Яніна Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Але симптоми тривали, а лікування не давало результатів, тому Яніна вирішила здати аналізи в приватній клініці. Після цього, перевіривши результати в інтернеті, вона зрозуміла, що зіштовхнулася з раком.

Лікування тривало 7 місяців, а у важкі моменти їй допомагали друзі, родичі та робота.

Яніна Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Алла Мазур

У 2019 році відома телеведуча Алла Мазур шокувала всю країну новиною про боротьбу з хворобою.

Тоді їй поставили діагноз рак молочної залози. Спочатку вона звернулася до лікаря через невелике ущільнення в грудях, яке турбувало її. Однак мамографія та ультразвук не виявили нічого небезпечного, тому зірка вирішила вирушити на відпочинок.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Згодом ущільнення почало збільшуватися, і лікар поставив діагноз онкозахворювання.

На щастя, у 2020-му Мазур поборола страшну хворобу. Після цього вона повернулася на екрани спершу в перуці, а пізніше шокувала глядачів своїм оновленим образом із коротким волоссям.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Міка Ньютон

Співачка Міка Ньютон, яка проживає і працює в США, вперше розповіла про свою боротьбу з раком у 2020 році.

Усе почалося зі здуття живота. Тоді Міка звернулася до лікаря в Америці, але їй порадили просто стежити за дієтою.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Згодом вона приїхала в Україну і почала тут лікування. Гінеколог повідомила Міці, що в неї утворилася кіста, і наполягла на необхідності операції. Наразі виконавиця повністю одужала, проте зірка ще довго буде під прицільним наглядом лікарів.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Едуард Приступа

Колишній учасник гурту "ТНМК" Едуард Приступа, він же Діля, абсолютно випадково дізнався, що в нього рак.

Артист одразу повідомив про свій недуг і попросив фінансової допомоги. Друзі музиканта та його прихильники менше, аніж за тиждень, зібрали потрібну суму.

Вже через тиждень після діагнозу артисту зробили операцію, яка пройшла вдало.

Едуард Приступа (фото: instagram.com/dilyamusic_official)

Дарина Мітченко

Коли відомій учасниці "Міс Україна 2017" було 23 роки, лікарі діагностували їй рак - лімфому Ходжкіна. Дівчина не втратила надію і почала боротьбу з хворобою. Тоді вона стала амбассадором фрази #ракдурак. Модель поголила волосся і зробила напис на лобі, таким чином продемонструвавши підтримку усім хворим.

Дарина Мітченко (фото: instagram.com/darinamitchenko2)

Дарина пройшла тривале лікування - 8 курсів хіміотерапії та 17 опромінень. На щастя, лікування стало дієвим і дівчина одужала. Після вона успішно вийшла заміж та народила першу доньку. Зараз вони з чоловіком чекають на другу дитину.

Дарина Мітченко з донькою і чоловіком (фото: instagram.com/darinamitchenko2)