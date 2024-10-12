Они "съедают" пространство. 12 вещей, делающих ваш дом визуально меньше

Стильное впечатление от дома не только результат идеального ремонта - не менее важны, казалось бы, мелочи. К примеру, коврик возле кровати, материал штор или расположение мебели может зрительно уменьшить пространство комнаты.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие предметы портят визуальное впечатление от комнаты и делают ее меньше на вид.

Не ставьте телевизор на уровне глаз или ниже

Если у вас небольшая комната, лучше разместить телевизор выше уровня глаз, а если есть возможность повесить его на стену.

Это создаст оптическую иллюзию: при просмотре фильмов вам нужно будет слегка откинуть назад голову, что визуально повысит потолки, делая комнату просторнее. Это позволит освободить место для других предметов под телевизором.

Избегайте тяжелой мебели

Ничего так не расширяет пространство, как мебель из прозрачных материалов, таких как стекло. Можно также использовать световозвращающие поверхности, которые создадут иллюзию наличия большого количества зеркал.

Открытые полки тоже придадут чувство легкости, но только при условии, что между предметами на них остаются пустые места.

Не размещайте декор на уровне глаз

Если все декоративные элементы будут на уровне глаз, то это может создать ощущение замкнутости, независимо от высоты потолков.

Дизайнер интерьера Джон Линден советует размещать картины, фотографии и полки выше обычного или на разных уровнях. Также следует убрать с пола лишние вещи, чтобы не усложнять пространство.

Не покупайте мебель без ножек

Мебель на высоких ножках словно летит в воздухе, ведь вы можете видеть пол, визуально увеличивающий пространство. В классическом понимании диван может наоборот уменьшать комнату, поэтому следует выбирать мебель, которая не "съедает" пространство.

Мебель "в пол" очень уменьшает комнату (фото: Pexels.com)

Не используйте слишком большой стол

В небольшой кухне массивный стол может "съесть" простор. Однако это легко исправить: замените стулья с высокими спинками табуретами, которые можно спрятать под столом после обеда. Это поможет зрительно увеличить пространство.

Не размещайте зеркало неправильно

Зеркало может стать не только предметом красоты, но и инструментом расширения пространства. Размещайте его напротив окна - это позволит отображать естественный свет, делая комнату более светлой и просторной.

Избегайте мебели у входа в комнату

Сидения, расположенные прямо в проходе, создают ощущение тесноты. Лучше группировать громоздкую мебель в углу, чтобы освободить место и сделать комнату более просторной.

Не используйте тяжелые шторы

Тяжелые шторы из атласа или бархата "приземляют" потолок и зрительно уменьшают пространство. Легкие, струящиеся материалы, такие как хлопок или искусственный шелк, помогут произвести более легкое впечатление.

Тяжелые шторы темного цвета уместны только в больших помещениях (фото: Freepik.com)

Избегайте темного или пестрого покрывала на диване

Темные цвета уменьшают пространство. Это правило также касается покрывал для мягкой мебели. Выбор светлых оттенков сохранит чувство пространства.

Не выбирайте малый коврик у кровати

Маленький коврик может зрительно разделять пространство и уменьшать его. Лучше выбрать ковер, на котором будет вся мебель или хотя бы передние ножки. Светлые оттенки помогут сделать комнату более просторной.

Не ставьте мебель поближе к стенам

Размещая мебель максимально близко к стенам, вы рискуете сделать комнату более тесной. Отодвинутая мебель от стен на 5-7 см создаст визуальный баланс и сделает пространство более открытым.

Не выбирайте натяжные потолки

Натяжные потолки выглядят стильно, но они могут зрительно уменьшать высоту комнаты. Учитывайте это, планируя ремонт или покупку нового жилья.