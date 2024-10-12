Вони "з'їдають" простір. 12 речей, що роблять вашу оселю візуально меншою

Стильне враження від оселі не лише результат ідеального ремонту - не менш важливими є, здавалося б, дрібниці. Наприклад, килимок біля ліжка, матеріал штор або розташування меблів може візуально зменшити простір кімнати.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які предмети псують візуальне враження від кімнати та роблять її меншою на вигляд.

Не ставте телевізор на рівні очей або нижче

Якщо у вас невелика кімната, краще розмістити телевізор вище рівня очей, а якщо є можливість, повісити його на стіну.

Це створить оптичну ілюзію: при перегляді фільмів вам потрібно буде злегка відкинути голову назад, що візуально підвищить стелі, роблячи кімнату просторішою. Також це дозволить звільнити місце для інших предметів під телевізором.

Уникайте важких меблів

Нічого так не розширює простір, як меблі з прозорих матеріалів, таких як скло. Можна також використовувати світловідбивні поверхні, які створять ілюзію наявності великої кількості дзеркал.

Відкриті полиці теж додадуть відчуття легкості, але тільки за умови, що між предметами на них залишаються порожні місця.

Не розміщуйте декор на рівні очей

Якщо всі декоративні елементи будуть на рівні очей, це може створити відчуття замкнутості, незалежно від висоти стель.

Дизайнер інтер'єру Джон Лінден радить розміщувати картини, фотографії та полиці вище, ніж зазвичай, або на різних рівнях. Також варто прибрати з підлоги зайві речі, щоб не ускладнювати простір.

Не купуйте меблі без ніжок

Меблі на високих ніжках наче летить у повітрі, адже ви можете бачити підлогу, що візуально збільшує простір. У класичному розумінні диван може навпаки зменшувати кімнату, тому варто вибирати меблі, які не "з’їдають" простір.

Меблі "у підлогу" дуже зменшують кімнату (фото: Pexels.com)

Не використовуйте надто великий стіл

У невеликій кухні масивний стіл може "з’їсти" простір. Проте це легко виправити: замініть стільці з високими спинками на табурети, які можна сховати під столом після обіду. Це допоможе візуально збільшити простір.

Не розміщуйте дзеркало неправильно

Дзеркало може стати не лише предметом краси, а й інструментом для розширення простору. Розміщуйте його навпроти вікна - це дозволить відображати природне світло, роблячи кімнату світлішою та просторішою.

Уникайте меблів біля входу в кімнату

Сидіння, розміщені прямо у проході, створюють відчуття тісноти. Краще групувати громіздкі меблі у кутку, щоб звільнити місце та зробити кімнату більш просторою.

Не використовуйте важкі штори

Тяжкі штори з атласу або бархату "приземляють" стелю та візуально зменшують простір. Легкі, струменеві матеріали, такі як бавовна чи штучний шовк, допоможуть створити легше враження.

Важкі штори темного кольору доречні тільки у великих приміщеннях (фото: Freepik.com)

Уникайте темного або строкатого покривала на дивані

Темні кольори зменшують простір. Це правило також стосується покривал для м’яких меблів. Вибір світлих відтінків збереже відчуття простору.

Не обирайте малий килимок біля ліжка

Маленький килимок може візуально розділяти простір і зменшувати його. Краще вибрати килим, на якому буде всі меблі або хоча б передні ніжки. Світлі відтінки також допоможуть зробити кімнату більш просторою.

Не ставте меблі ближче до стін

Розміщуючи меблі максимально близько до стін, ви ризикуєте зробити кімнату тіснішою. Відсунути меблі від стін на 5-7 см створить візуальний баланс і зробить простір більш відкритим.

Не обирайте натяжні стелі

Натяжні стелі виглядають стильно, але вони можуть візуально зменшувати висоту кімнати. Враховуйте це, плануючи ремонт або покупку нового житла.