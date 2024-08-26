У вас скучный и некрасивый вид из окна? Вот какие есть дизайнерские способы исправить это

Вид из окна - это важный критерий при выборе квартиры, который иногда может стать решающим. Однако часто окна выходят на серый забор, промзону или даже на свалку. Если улучшить внешний вид из окна невозможно, есть ли способы поработать над его оформлением внутри квартиры?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, благодаря каким дизайнерским уловкам можно сделать свое окно не "порталом в тоску", а чем-то красивым и интересным.

Привлекайте внимание к окну

Попытайтесь покрасить оконные рамы в яркий цвет. Это отвлечет внимание от неприглядного пейзажа за окном, и вы просто перестанете его замечать. Для этого понадобится немного краски, валик, малярный скотч и свободное время.

Современные пластиковые окна не предназначены для самостоятельной покраски. Лучше заказать цветные окна сразу или добавить цвет с помощью откосов.

Создайте акцент перед окном

Разместите перед окном что-нибудь необычное. К примеру, в одном проекте напротив окна установили электрокамин. Это привлекает внимание к огню, а не к скучным пейзажам за окном.

Замаскируйте стекло декоративным способом

Цветные витражи могут украсить любое окно и скрыть неприятный вид. Витражи запрещено устанавливать в многоэтажных домах, но никто не запретит добавить раму с витражным стеклом с внутренней стороны.

Еще один способ - использовать витражную пленку для стекла. Можно выбрать орнаменты в духе модерн или геометрические узоры.

Оформите нижнюю часть окна

Закройте нижнюю треть окна шторкой, похожей на железнодорожные шторы, или используйте рулонные шторы. Это решение подойдет тем, кто живет на первом этаже или в чьи окна часто заглядывают соседи.

Озелените подоконник

Некрасивый вид за окном можно скрыть с помощью комнатных растений. Они не только улучшат вид окна, но и создадут приятную атмосферу в комнате.

Украсьте подоконник как полку

Разместите на подоконнике вазу с цветами, декоративные статуэтки или постеры. Это поможет отвлечь внимание от неприятного вида за окном. Такой способ часто используется в скандинавских странах.

Чем больше предметов привлекает внимание на подоконнике, тем меньше внимания достанется улице (фото: Freepik.com)

Эффектно закройте окна

Речь идет не о плотных шторах, которые могут превратить комнату в темную пещеру, а о полупрозрачных жалюзи или декоративных экранах. Еще один вариант - декоративные ставни, которые пропускают достаточно света и выглядят ярко и оригинально.

Создайте альтернативный акцент

Используйте одну из стен для фотообоев. Современные фотообои отличаются высоким качеством и разнообразием сюжетов.

Сделайте перестановку мебели

Если вид из окна не радует, просто измените расположение мебели. Поставьте диван или кресло спинкой в окно, чтобы смотреть в глубину комнаты. Так вы можете сосредоточиться на интерьере, а не на пейзаже за окном.

Сочетайте решение

Если один способ не помогает, попробуйте объединить несколько решений. Произведите перестановку, добавьте жалюзи и украсьте подоконники цветами.