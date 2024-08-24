Как визуально поднять потолок в низкой комнате: 9 советов дизайнера

Что греха таить - в большинстве наших квартир довольно низкие потолки. Особенно это касается зданий советской эпохи. Но низкий потолок - это не очень приятно даже психологически, не говоря уже об эстетике. Есть ли какие-нибудь пути визуально поднять потолки в комнате с помощью дизайна?

Обои, зеркала, цвета

Обои в полоску и высокая белая дверь

Одним из самых простых способов визуально приподнять потолок является использование обоев с вертикальным рисунком. Полоски могут быть как узкими цветными, так и широкими в нейтральных оттенках.

Вертикальный рисунок прекрасно поднимает потолок, а если добавить высокую белую дверь, эффект будет еще более заметным. Потолок будет казаться выше, а стены - длиннее, что создаст ощущение пространства. Кроме того, такая комбинация придает помещению элегантность и современный вид.

Зеркальные вставки для расширения пространства

Зеркала - это отличный инструмент для расширения пространства и придания ему глубины. Они могут быть узкими от пола до потолка, большими панелями, выделяющими отдельные зоны, или даже зеркальным потолком.

Главное - правильно выбрать место для зеркал при разработке дизайн-проекта и тщательно продумать освещение, чтобы достичь желаемого эффекта. Зеркальные поверхности также помогают лучше рассеивать свет, делая комнату светлее и просторнее.

Темные полы и светлые стены

Еще один способ для визуального увеличения высоты потолка - использование темного пола и светлых стен. Использование широкого соединительного карниза, частично входящего в потолок, уменьшает площадь потолка и придает высоты стенам.

Темный пол делает помещение более глубоким, усиливая эффект увеличения высоты. Этот контраст между полом и стенами также помогает создать визуальное разграничение пространства, что придает комнате большую выразительность.

Широкая лепнина, заходящая на потолок

Широкий лепной карниз - это еще один вариант для визуального повышения потолка. Глаза воспринимает лепнину как часть стены, не замечая, что она продолжается на потолок. Благодаря этому зрительному обману комната кажется выше, чем на самом деле.

Обои с вертикальным рисунком зрительно увеличивают высоту (фото: Freepik.com)

Инсоляция и свет: важность природного освещения

Оптимальная инсоляция и большие окна

Естественное освещение играет немаловажную роль в восприятии высоты помещения. В частном доме лучший вариант - большие окна до пола, а в городских квартирах рекомендуется устанавливать высокую стеклянную дверь.

Выбор светильников и их расположение

Еще один важный аспект - правильный выбор светильников. Откажитесь от люстр, которые "зажимают" пространство, и отдайте предпочтение торшерам, отражающим свет от потолка. Это позволит зрительно увеличить высоту помещения, создавая чувство пространства и легкости.

Использование нескольких источников света разной интенсивности также поможет создать многослойный осветительный эффект, добавляя глубины интерьера.

Чем больше площадь остекления, тем больше света проникает в помещение (фото: Freepik.com)

Декор и мебель: как подчеркнуть высоту

Вертикальные перегородки и ориентация декора

Вертикальные перегородки помогут увеличить высоту комнаты. Они должны доходить до потолка, иметь вертикальный декор и хорошую светопроницаемость. Кроме того, расположение мебели и декоративных элементов в вертикальной плоскости поможет подчеркнуть высоту помещения.

Высокие книжные стеллажи и шторы для пола.

В маленькой гостиной можно найти место для высокого книжного стеллажа, достигающего потолка. Такая конструкция занимает минимум пространства и вместе со шторами, доходящими до пола, создает нужный вертикальный акцент. Это визуально вытягивает пространство, делая потолок выше.

Кроме того, высокие стеллажи придают функциональность, позволяя эффективно использовать вертикальное пространство для хранения книг и декора.

Низкая мебель для визуального поднятия потолка

Чтобы зрительно поднять потолок, используйте мебель ниже обычного. Если комната имеет красивый вид из окна, низкая мебель лишь усилит чувство пространства.

Даже без поразительного пейзажа, стены будут казаться более высокими при использовании низкой мебели, что создает более открытое пространство. Такая расстановка мебели также придает комнате современный и минималистичный вид, делая ее более стильной и актуальной.

Низкая мебель - высокий потолок (фото: Freepik.com)