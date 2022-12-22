Они станут как новые. Назван способ отбелить самые грязные носки

Носки - это предмет одежды, который загрязняется очень быстро. Даже после классической стирки восстановить их первоначальную белизну всегда непросто.

Как вернуть белизну грязным носкам?



В отличие от цветных носков, на белых носках хорошо видна грязь. И даже после свежей стирки некоторые стойкие пятна не исчезают полностью.

В частности, есть необычный способ их стирки, но все же очень действенный. Вы будете очень довольны результатом. Секрет кроется вот в чем: носки нужно предварительно тщательно замочить в специально приготовленном растворе, прежде чем загружать их в стиральную машину.

Как приготовить этот раствор?

В кастрюлю налейте воду, добавьте два нарезанных лимона и доведите до кипения. Как только вода начнет остывать, замочите в ней грязные носки. В идеале оставьте их так на 1-2 часа, чтобы раствор хорошо впитался. Затем постирайте носки в машине, как обычно. Они станут как новые!

Также есть еще один способ вернуть белизну носкам.

На этот раз вы должны использовать пищевую соду или уксус. Оба являются ценными домашними союзниками с мощными свойствами удаления пятен и отбеливания.

Смешайте немного пищевой соды с водой, пока не получите густую пасту. Затем натрите носки этой смесью. Оставьте их на 20-30 минут, чтобы паста могла эффективно воздействовать на грязь. Затем постирайте носки как обычно в машине. После стирки они будут очень чистыми, без малейших пятен и удивительно белыми.

