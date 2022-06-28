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Ось навіщо в пральній машині 3 лотки для порошку і що буде, якщо їх переплутати

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Вівторок 28 червня 2022 09:48
Ось навіщо в пральній машині 3 лотки для порошку і що буде, якщо їх переплутати Фото: Пральною машиною треба вміти користуватися (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В пральних машинах майже завжди три лотки для миючих засобів. Але не кожен знає, як ними користуватися. Як не плутати відсіки, і що буде, якщо ви допустите таку помилку?

Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

На кожному відсіку є позначки, на яких позначені цифри, зірочка або ж квітка. Все залежить від марки пральної машини.

Ці знаки мають нагадувати вам, що саме в них додавати при пранні білизни, і в який час.

Арабська цифра 1 або римська І або літера "А"

Цей відсік призначений для попереднього прання або замочування білизни. Він - перший серед лотків. Його зазвичай використовують для дуже брудної білизни, або якщо треба вивести старі плями.

Якщо додати туди порошок, треба обов'язково використовувати спеціальний режим, або натиснути кнопку "Попереднє прання". Тоді процес займе більше часу, однак ваша білизна буде чистішою.

В другий відсік так само треба додавати порошок, адже прання відбувається в два етапи

Літера "В" або цифра ІІ (2)

Коли ж ви хочете швидко випрати не дуже забруднені речі, достатньо додати порошок в основний, середній відсік.

Ним користуються найчастіше при пранні, і він, зазвичай, найбільший за розміром.

Зірочка або квітка

Таким значком маркують лоток для кондиціонера. Його додають, коли хочуть додаткової м'якості чи аромату для випраної білизни, наприклад для банних рушників.

Його треба наливати до прання або під час нього - до того, як пральна машинка почне набирати воду для ополіскування. В іншому випадку, засіб не потрапить у барабан.

Якщо переплутати відсіки кондиціонера й порошку, то машинка випере речі з кондиціонером, а прополоще з порошком. В такому разі вам треба буде прати знову.

Раніше ми писали про типові помилки під час прання, які допускає багато хто. В результаті "помічниця" може зламатися.

Також повідомлялося про геніальні способи швидко прибрати в домі, про які ви можете не здогадуватися.

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