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Герой Украины объяснил, почему военные так любят Залужного: "Он не паркетный"

Среда 27 сентября 2023 15:10
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Герой Украины объяснил, почему военные так любят Залужного: "Он не паркетный" Фото: Почему Валерия Залужного любят военные (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного очень любят украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью героя Украины Леонида Ходы "Суспільному Чернігів".

Почему Залужного любят военные

По словам героя, "как можно не любить Залужного".

"Ну а как его можно не любить? Он такая фигура в войсках, он фигура в войске. он не паркетный. Он искренний. Я не замечал, чтобы его слова расходились с делом и, чтобы он кому-то врал", - сказал военный.

По словам полковника, солдаты любят главу ВСУ, потому что он не разграничивает их.

"Он или говорит так, или промолчит. Это генерал, за которым можно стоять, как за каменной стеной", - ответил Леонид.

Также он отметил, что "паркетных" генералов в Украине становится меньше, и сейчас все очень меняется.

"Все меняется, но военная машина - это большой механизм", - резюмировал он.

Также полковник ВСУ дал совет "бойцам экономического фронта".

Ранее мы рассказывали, что не столько с военным аналитиком Левиевым, который популярен в Украине.

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Валерий Залужный Вооруженные силы Украины