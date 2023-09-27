Герой Украины объяснил, почему военные так любят Залужного: "Он не паркетный"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью героя Украины Леонида Ходы " Суспільному Чернігів ".

Почему Залужного любят военные

По словам героя, "как можно не любить Залужного".

"Ну а как его можно не любить? Он такая фигура в войсках, он фигура в войске. он не паркетный. Он искренний. Я не замечал, чтобы его слова расходились с делом и, чтобы он кому-то врал", - сказал военный.

По словам полковника, солдаты любят главу ВСУ, потому что он не разграничивает их.

"Он или говорит так, или промолчит. Это генерал, за которым можно стоять, как за каменной стеной", - ответил Леонид.

Также он отметил, что "паркетных" генералов в Украине становится меньше, и сейчас все очень меняется.

"Все меняется, но военная машина - это большой механизм", - резюмировал он.